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冬奧冰后劉美賢跨行客串MV 為葛萊美獎得主林冰助陣

編譯陳盈霖／綜合報導
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華裔冰島爵士女伶林冰新歌「Madwoman」MV，以1960年代風格泳池派對為主...
華裔冰島爵士女伶林冰新歌「Madwoman」MV，以1960年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，陣容豪華。（取自林冰官網laufeymusic.com）

來自屋崙（Oakland，另譯奧克蘭）的冬奧花式滑冰金牌劉美賢（Alysa Liu）是不是改行了？她以1960年代復古造型，出現在華裔葛萊美獎（Grammy）得主林冰的最新音樂影音（MV）專輯中。

滾石雜誌（Rolling Stone）報導，兩度榮獲葛萊美獎「最佳傳統流行演唱專輯」（Best Traditional Pop Vocal Album）得主，華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir），為其今年獲獎專輯「A Matter of Time」豪華版打造新歌「Madwoman」MV，以1960年代風格泳池派對為主題，多位亞裔名人同框，陣容豪華。

與這位「Z世代爵士偶像」一同出演者，包括冬奧花式滑冰金牌得主劉美賢、「烈愛對決」（Heated Rivalry）演員威廉斯（Hudson Williams）、「我變美的那個夏天」（The Summer I Turned Pretty）中歐混血女星董蘿拉（Lola Tung），及國際女團Katseye成員斯奇恩迪爾（Megan Skiendiel）等。該MV由華裔導演傅華倫（Warren Fu）執導，製作團隊包括越裔攝影指導Andrew Truong與美術設計黃伊娃琳（Evaline Wu Huang，譯音）等。

林冰在聲明中說︰「在我成長過程中，我感到音樂與媒體中缺乏像我這樣膚色的代表人物，透過『Madwoman』這支MV，我希望能成為那樣的代表。」她並形容這部作品，「簡直就是我夢想中的MV，也正是小時候的我最希望看到的樣子」。

這支MV近期於加州拍攝完成，上線時間距離林冰在2026科切拉音樂節（Coachella）演出僅數小時，她也將於18日那個周末再度登上該音樂節舞台。之後將展開亞洲巡演，包括香港、東京、首爾等城市。「Madwoman」收錄於「A Matter of Time」豪華版「A Matter of Time：The Final Hour」四首全新單曲之一。

奧克蘭 屋崙 華裔

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