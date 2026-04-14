我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

舊金山女控ChatGPT助長前男友妄想 告OpenAI促禁用

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一起訴訟指控OpenAI，無視關於一名男子正陷入暴力妄想的警告。（取自Pexel...
一起訴訟指控OpenAI，無視關於一名男子正陷入暴力妄想的警告。（取自Pexels）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，一名舊金山女子請求法官下令OpenAI永久禁止其前伴侶使用ChatGPT，稱該公司忽視了數月來的警告，該平台正將他推向危險的深淵；且他在另一司法管轄區因程序上的技術性問題獲釋後，至今仍在逃。

在上周五（10日）提交的法庭文件中，代表該女子的律師寫道，她正面臨「迫在眉睫的危險」，且OpenAI「數月前就已知曉該用戶具有危險性」。

案件提交數小時後，她的律師將批評意見發布到了社交媒體上，並稱「OpenAI掌握著關於一名危險人物的信息，此人已被ChatGPT誘導，沉迷於充滿妄想的陰謀論世界」、「他曾威脅我方當事人的生命安全，且已證明其有能力實施暴力計畫（持致命武器襲擊及炸彈威脅）」。

在周一（13日）於舊金山高等法院舉行的聽證會上，卡恩法官（Judge Harold Kahn）下令OpenAI繼續凍結該前伴侶的ChatGPT帳戶。該命令將持續有效直至定於5月舉行的下次聽證會。

法官還下令必須在數日內向原告律師提交被告帳戶的日誌紀錄，該女子的律師此前曾表示，這些紀錄可能顯示其本人及他人遭受進一步傷害的證據。

原告指控稱，OpenAI的GPT-4o模型專門「助長了(該用戶)日益嚴重的妄想」。該公司已於今年停止使用該模型。

訴狀指出，原告的訴求是「追究OpenAI的責任，因其設計的產品助長了跟蹤者的妄想，協助其對原告的家人、朋友、同事及客戶進行威脅和誹謗，且在多次警告後仍拒絕干預。該系列行為造成的累積傷害曾將原告逼至自殺邊緣。」

訴狀中一個引人注目的細節是，OpenAI內部存在一個被稱為「大規模傷亡武器」的分類器，該公司從未公開披露過這一標記；訴狀認為「該類別存在專門的內部標記，強烈暗示大規模傷亡武器內容在ChatGPT上已構成足夠普遍的問題，以至於需要專門的安全防護措施。」

根據原告的投訴，儘管該公司「確認了她的報告」，但OpenAI「未採取任何行動」，並「放任該用戶繼續使用ChatGPT生成更多心理報告，最終助長了他持續且公然的死亡威脅」。

據投訴稱，截至2026年1月，該用戶因「四項重罪指控被捕，包括2026年1月發布的炸彈威脅及持致命武器襲擊」。但原告律師表示，自獲釋以來，他一直在威脅原告，如果OpenAI願意配合，他們本可以揭示該用戶的行蹤及其計畫。

舊金山 ChatGPT

上一則

政大校友楊馥愷 5/2解析金庸小說

下一則

硅谷亞洲藝術中心 展侯寧精工油畫

延伸閱讀

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI
OpenAI執行長住家遭擲汽油彈 嫌犯是20歲德州男

OpenAI執行長住家遭擲汽油彈 嫌犯是20歲德州男
簽婚前協議少一步 華女大翻身

簽婚前協議少一步 華女大翻身
OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

費城診所性別歧視開除5女 判賠435萬

費城診所性別歧視開除5女 判賠435萬

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」