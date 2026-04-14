硅谷亞洲藝術中心 展侯寧精工油畫

硅谷亞洲藝術中心推出著名油畫家侯寧大展「Made in America by a Chinese Hand」（美國製造來自中國畫家的創造）。 (硅谷亞洲藝術中心提供)

硅谷亞洲藝術中心推出著名油畫家侯寧大展「Made in America by a Chinese Hand」（美國製造來自中國畫家的創造）。

畫展於4月11日在聖荷西市政廳隔壁的新空間開幕，20幅畫作，跨度從1988到2026，長達38年。有20呎長、5呎寛的「布萊斯大峽谷」和精工寫實描繪葡萄園機械採摘場景的「地球之鹽」，讓觀眾深感震驚。

侯寧1996到1997年間創作的油畫「地球之鹽」，被州府沙加緬度的加州藝術博物館（Crocker Art Museum)借展20年，首次在矽谷 展出。畫的是葡萄摘採機和三個操作員，但最難畫的不是人和機車，而是陽光，加州的陽光，侯寧捕捉到了。

侯寧說作品完成了，名字不好取。他的岳父從芝加哥 來，是愛爾蘭人，提議用聖經裡的「地球之鹽」( The Salt of Earth ）。

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如說：「當演算法可以在瞬間生成無數圖像，視覺生產趨向無限與同質，侯寧的繪畫卻回到『手』的經驗──緩慢、具體、不可複製。一隻來自中國的手，在美國的土地上，以身體的感知與時間的積累，持續書寫屬於個人的心像。 」

侯寧自1993年隱居北加州樂居以來，遠離都市節奏，在自然之中反覆觀察與理解。侯寧筆下的主題，多取自北加州的自然環境與各色人物：林園、峽谷、四時流轉，短途公交車女司機、樂居最後的中國女人、科羅拉多州 的溪澗、佛羅里達濱海港汊的睡蓮等。

11日的開幕式上，侯寧與觀眾分享了他對加州的光線與空氣的感知，以及為這片土地代言的野心。他的畫作隱約流露出東方審美中對「氣」與「意境」的追求。「中國之手」與「美國之境」不再彼此對立，而是在繪畫中生成一種獨特而統一的視覺語言。

畫展分為二個展區，一是在聖荷西的新空間，一個在聖塔拉克拉的舊館。著名美術史家高木森教授到現場看畫，讚揚一幅鳶尾花。侯寧說，此幅是他在陽光下現場寫生創作的，六個小時一氣呵成。他得過皮膚癌，怕曝曬，就背對陽光，對畫面的光線陰影特別處理，盡力表現太陽直射的感覺。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「中國油畫的國際化，侯寧有重要的貢獻。」侯寧旅美40年探索，「打動了美國的心，抓住了加州的膽魂，展示了中國的膽量，展示了美國的心」。