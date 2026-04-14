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桑尼維爾市議會 拍板設「無ICE區」

編譯組／綜合報導
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桑尼維爾市議會決議，禁止美國移民暨海關執法局（ICE）人員使用市屬財產進行民事執...
桑尼維爾市議會決議，禁止美國移民暨海關執法局（ICE）人員使用市屬財產進行民事執法。（谷歌地圖）

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，桑尼維爾（Sunnyvale）市議會上周通過決議，禁止美國移民暨海關執法局（ICE）人員使用市屬財產進行民事執法。該政策要求市政府向市議員提供關於法院命令的「了解您的權利」（Know your rights）資源及培訓。政策同時明確，此舉不會限制刑事執法或干預法院命令。

桑尼維爾加入了聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）越來越多的地方政府行列，包括聖塔克拉拉市、金寶市（Campbell）、聖荷西市以及聖塔克拉拉縣本身，這些地方都已採取行動建立「無ICE區」。

市領導表示，此舉源於人們對聯邦移民執法活動的擔憂日益加劇，這與即將舉行的包括世界盃（World Cup）在內的地區性活動有關。

倡導者將該政策視為更廣泛區域行動的一部分。他們認為此舉能增強移民社區的信任與安全感。在這些社區中，居民們因恐懼而不敢參加市政會議、光顧當地商鋪或去學校；一些無證居民甚至選擇了自行離境。

一些倡導者敦促市議會採取更強硬的措施，警告不要與聯邦移民當局進行任何形式的合作。

服務、移民權利與教育網絡（SIREN）執行主任Huy Tran指出，即便是有限的指導也可能協助執法人員，並警告稱當移民執法人員執行法院命令時，可能會拘留目標對象以外的其他人，這凸顯了培訓市政員工的必要性。

並非所有居民都相信該政策會產生實質性影響。一位居民表示，聯邦執法人員可能擁有比承認的更大的權力，而採納該政策只是做做樣子。

「聯邦執法部門並不承認你們有權約束他們的行動，」未透露全名的Zachary K在會議上說道，「那又如何？傳喚（桑尼維爾公共安全局）到現場？……你們是在提供一種虛假的安全感嗎？你們可能藉此賺取一些政治資本。」

市議員們承認該措施的局限性及其重要性，但向居民保證，這不僅僅是一項政策的通過。

移民 ICE

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