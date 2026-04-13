舊金山富人區俄羅斯山傳槍響 警逮2嫌查扣3把槍

圖為舊金山俄羅斯山社區景觀。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警察局（SFPD）表示，12日凌晨俄羅斯山（Russian Hill）一帶傳出疑似槍響，警方迅速展開調查並逮捕兩名嫌犯，現場查扣三支槍，目前案件仍在進一步調查中。

警方指出，當天凌晨約2時56分，接獲通報指俄羅斯山地區出現可疑情況，疑似有人開槍。員警到場後展開初步調查，發現案發時間前後，一輛載有兩人的車輛曾駛經一處住宅附近，情況可疑。

案件隨後轉交警局特別調查組（Special Investigation Division, SID）接手深入偵辦。調查人員追查後確認，該車輛登記在舊金山25歲女子湯姆(Amanda Tom)名下。

警方隨即前往泰勒街（Taylor Street）2000號路段執法，成功攔查並拘留湯姆及23歲男子胡塞因(Muhamad Tarik Hussein)，過程中未發生衝突。警方隨後取得搜索令，對相關住所進行搜查，並在屋內查獲三支槍枝。

經調查人員對證後，認定已有充足理由對兩人提出逮捕。Tom與Hussein已被送往舊金山縣監獄，並以「疏忽開槍」（negligent discharge，刑法246.3條）罪名收押。

舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，警方對涉及槍枝的犯罪「高度重視」，任何試圖做出如此危險行為的民眾都將被依法逮捕並起訴。他並感謝員警迅速行動，「成功鎖定嫌犯、將其拘捕，並將危險武器自街頭移除」。

警方強調，儘管目前已逮捕嫌犯，本案仍屬「持續進行中的調查」，呼籲知情民眾提供線索，可致電警方415-575-4444，或發送簡訊至TIP411（開頭註明SFPD）。

值得注意的是，俄羅斯山長期以來被視為舊金山較為安靜且居住品質較高的社區之一，鄰近Lombard Street與北灘（North Beach），以坡道景觀、歷史住宅及觀光人潮聞名。相較市中心部分區域，當地整體治安情況普遍穩定，但近年全市治安議題受到關注，零星槍擊與財產犯罪事件仍偶有發生，此次凌晨傳出疑似槍響，也引起部分居民對社區安全的關切。