勇士不敵國王 首場附加賽將對快艇

柯瑞在對陣國王的賽後採訪表示，希望在對陣快船的比賽中能恢復30分鐘以上的正常比賽強度，為附加賽熱身。（記者王子涵╱攝影）

金州勇士隊在附加賽前的「最後彩排」未能如願。球隊10日在客場以118比124不敵戰績低迷的沙加緬度國王，當家球星柯瑞（Stephen Curry）開賽不久一度扭傷腳踝，所幸賽後表示傷勢無大礙。

這場比賽是勇士例行賽倒數第二戰，球隊以接近完整的輪換陣容出戰，但整體表現不穩。柯瑞在首節開打不到三分鐘時，與國王後衛卡特爾（Devin Carter）發生碰撞，右腳踝扭傷，一度步履不穩退場檢查。所幸短暫處理後重返比賽，全場出戰27分鐘僅攻下11分。

賽後柯瑞將腳踝浸入冰水中降溫，但強調情況不嚴重。「只要不是膝蓋就好，」他表示，「腳踝我很習慣處理了，反而膝蓋感覺比上一場更好。」柯瑞此前因膝傷缺席多場，這是他復出後的第三場比賽。

勇士本場仍有亮點，新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下生涯新高30分；霍福德（Al Horford）傷癒復出貢獻10分；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則拿下11分、7籃板。

然而整體而言，勇士仍被陣容不整的國王壓制，國王此役缺少大部分主力，仍能取勝。勇士僅在第三節打出38比19攻勢，其餘時間多處於被動。

西區附加賽排名也逐漸明朗。洛杉磯快艇 目前位居第9號種子，預計將在下周三主場迎戰排名第10的勇士（37勝44敗），進行單場淘汰賽。勝者將再與第7、8名對戰敗者爭奪季後賽 席位。

而12日下午的常規賽最後一場比賽，兩隊恰好相遇，柯瑞在對陣國王的賽後採訪表示，希望在對陣快艇的比賽中能恢復30分鐘以上的正常比賽強度，為附加賽熱身。

總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊仍有機會連贏兩場晉級，但必須提升專注度與減少失誤。「我相信我們可以做到，但現在的狀態還不夠好，這場比賽已經說明了這點。」

柯瑞則表示，希望在例行賽最終戰恢復正常上場時間（約32至34分鐘），並願意在附加賽中打更長時間。「如果比賽需要，我們會做出正確決定。」

本季勇士飽受傷病影響，除柯瑞長期缺陣外，巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）均因重傷提前報銷，戰力大受影響。不過球隊仍強調競爭精神不變。

「我們不能逃避競爭，也不能放棄尊嚴，」柯瑞說，「只要還有機會，我們就會全力以赴，相信自己能贏下任何比賽。」

此外，勇士本季已排出第42套不同先發陣容；柯瑞生涯總得分超越馬刺 傳奇鄧肯（Tim Duncan），升至歷史第19位；佩頓二世（Gary Payton II）則因兩次技術犯規遭驅逐出場。

柯瑞生涯總得分超越馬刺傳奇鄧肯（Tim Duncan），升至歷史第19位。（記者王子涵╱攝影）