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Hope In Actions首場跨界成長工作坊 助梳理情緒、與人搭橋

記者江碩涵／聖荷西報導
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由Ms. Angela、Ms. Darlina、Dr. Hope 聯手創立的 H...
由Ms. Angela、Ms. Darlina、Dr. Hope 聯手創立的 Hope In Actions於3月29日在 Imagination Lab School完成「感官彩繪與高效溝通」工作坊。(主辦單位提供)

由Ms. Angela、Ms. Darlina、Dr. Hope 聯手創立的 Hope In Actions於3月29日在Imagination Lab School完成「感官彩繪與高效溝通」工作坊。本次活動獲得費利蒙傑人會支持與協辦，為社區成員帶來一場融合美學探索與心理成長的饗宴。

活動當天，參與者在Ms. Angela的專業帶領下，放下日常生活的忙碌，透過色彩與畫布進行深度內省。工作坊的核心特色在於將藝術創作與薩提爾「冰山理論」結合，引導學員在完成個人作品的過程中，同步梳理情緒脈絡，其中包括自我覺察，藉由繪畫練習，學員學習觀察行為表象下的深層需求，以及共感溝通，透過心理學框架，提升與他人互動時的同理心與表達力。

現場氛圍放鬆且充滿創意，學員們在輕鬆的氛圍中分享創作心得，不僅拉近了彼此的距離，更實踐了主辦方 「搭建橋樑，賦能生命」（Building Bridges, Empowering Lives） 的初衷。Hope In Actions 的發起團隊表示，這次在校園舉辦活動僅是一個起點，未來將持續深耕灣區，開發更多元的身心靈成長課程與教育講座，並與各類社區空間合作，致力於為家長、教育者及華人社區大眾提供一個持續學習與正向交流的平台。

由Ms. Angela、Ms. Darlina、Dr. Hope 聯手創立的 H...
由Ms. Angela、Ms. Darlina、Dr. Hope 聯手創立的 Hope In Actions於3月29日在 Imagination Lab School完成「感官彩繪與高效溝通」工作坊。(主辦單位提供)

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