紐森推綠色航空燃油案 擬挪修路預算 恐導致油價上漲

州長紐森正在推進一項計畫，可能將數億元的道路維修資金轉移給Phillips 66公司一家經營困難的煉油廠，可能導致大多數駕車者的汽油價格上漲。(路透)

據媒體CalMatters報導，州長紐森 正在推進一項計畫，可能將數億元的道路維修資金轉移給Phillips 66公司一家經營困難的煉油廠，並將其宣傳為一項更清潔的生物燃料（biofuels）航空燃油計畫。這筆資金來源於選民指定用於高速公路和地方道路的預算，還可能導致大多數駕車者的汽油價格上漲。

柏克萊 加大（UC Berkeley）經濟學家警告稱，這可能會推高加州 的汽油價格。儘管該計畫被宣傳為氣候措施，但分析顯示，其減排成本是經濟學家認為有效成本的10倍以上。

該提案預計於9日接受最終立法聽證。它已獲得立法者和勞工團體的支持，他們表示該計畫保住了康曲柯士達縣Rodeo煉油廠等設施的就業崗位，並有助於實現氣候目標。

但該計畫卻招致了一群意想不到的批評者：石油行業代表、州議會的無黨派分析師（他正敦促議員們否決該提案），以及認為加州對公共運輸等更清潔、更有效的替代方案投入不足的環保主義者。

州長這份四頁的提案是一個直截了當的機制，旨在向噴氣燃料市場一小部分的生產商提供稅收抵免。但這可能對大多數駕車者產生深遠影響。

根據該提案，生產商在本地銷售燃料可獲得稅收抵免額度，並利用這些額度抵扣其應繳的柴油稅。燃料越清潔，抵免額越高，範圍在每加侖一至兩元之間。

該州估計紐森的提案可能耗資1.65億至3億元，但加州無黨派立法分析師警告稱，實際數字可能遠高於此。

如果申領該抵免的企業數量超出預期，柴油稅收入可能出現更大幅度的下滑，從而導致該計畫的成本高於預期。柏克萊加大的一組經濟學家估算，該提案可能導致柴油稅收入減少多達75%。

這種轉型也令當地的環境正義倡導者感到擔憂，他們擔心生物燃料仍會通過甲烷、氮氧化物和細顆粒物污染當地空氣品質。

該計畫對加州公路網絡的衝擊也非同小可。加州長期以來一直將燃油稅款專用於資助高速公路、地方道路及公共運輸基礎設施，紐森的提案可能會耗盡這些資金。

同時，該計畫可能會導致汽油和柴油價格每加侖上漲10至15美分，並使燃料結構變得更加污染，且清理成本更高。