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NBA／勇士附加賽西區第10種子 對手未定 晉級路步步險

記者王子涵／舊金山報導
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柯瑞剛從長達兩個月的膝傷中復出不久，仍在調整節奏。（記者王子涵╱攝影）
柯瑞剛從長達兩個月的膝傷中復出不久，仍在調整節奏。（記者王子涵╱攝影）

金州勇士（Golden State Warriors）本季戰績塵埃落定，確定以西區第10種子身分進入附加賽（Play-In Tournament）。意味著由柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，若想晉級季後賽，必須在客場連贏兩場單場淘汰賽，挑戰難度遠高於傳統季後賽體制。

目前西區附加賽格局逐漸明朗，勇士首戰對手將在洛杉磯快艇、波特蘭拓荒者與鳳凰城太陽之間產生。即便闖過兩關，勇士仍需在首輪面對頭號種子、極有可能是奧克拉荷馬雷霆，晉級之路可謂步步驚險。

在分析對手之前，勇士自身狀態才是最大變數。柯瑞剛從長達兩個月的膝傷中復出不久，仍在調整節奏；新加盟的中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）與球隊磨合時間有限。老將霍福德（Al Horford）則仍受小腿傷勢困擾，能否趕上附加賽仍未可知。球隊整體默契與健康狀況，將直接決定其上限。正如老將前鋒格林（Draymond Green）所言：「只要他（柯瑞）在場上，你就會覺得還有機會贏。」

若從對位分析來看，三個潛在對手各有利弊。鳳凰城太陽本季在新任主帥帶領下表現亮眼，擁有聯盟領先的防守效率，並以高壓防守製造失誤見長。然而，太陽陣容在禁區尺寸與籃板爭搶方面相對不足，對勇士內線壓迫有限。此外，勇士本季對太陽取得三勝一敗的對戰優勢，在單場決勝情境下心理層面占優。

相較之下，洛杉磯快艇的威脅更具「球星決定論」色彩。當家球星萊昂納德（Kawhi Leonard）本季進攻效率與產量雙創生涯新高，是附加賽中少數能與柯瑞抗衡的頂級球員。球隊在交易後圍繞新控衛加蘭德（Darius Garland）重建體系，近期狀態回升，勝率穩定。對勇士而言，一旦進入關鍵時刻的單打對決，風險將顯著提高。

至於波特蘭拓荒者，則是風格上最「克制」勇士的對手。本季交手，拓荒者取得三勝一敗優勢，其鋒線防守與禁區護框對勇士形成明顯壓力。外線防守悍將與內線封阻能力，使勇士進攻空間受限。不過，拓荒者進攻端穩定性不足，三分命中率排名聯盟後段，失誤率偏高，若比賽節奏被拉快，反而可能成為其弱點。

NBA 洛杉磯 柯瑞

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