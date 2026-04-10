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匿名者捐160萬 金山聯合學區教職員每人獲贈250元

編譯組／綜合報導
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一位匿名捐贈者捐贈了160萬元，用於分發給學區近6000名教師、助教及其他教育工...
一位匿名捐贈者捐贈了160萬元，用於分發給學區近6000名教師、助教及其他教育工作者，以表達對他們工作的感謝。扣除部分行政費用後，每人可獲得250元。(取材自舊金山聯合學區臉書)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周四（9日），舊金山聯合學區（SFUSD）每位教育工作者的收件箱裡都收到一封奇怪的電子郵件，聲稱會贈送一筆難以置信的「免費資金」。隨後的後續郵件將提供更多細節，並最終附上一個價值250元的數字禮品卡連結。

學區官員已知曉這封即將發出的郵件，並在此類網絡釣魚詐騙盛行的時代，向教師們下達了令人驚訝的指示：「打開連結，兌換禮品卡，把錢花在任何你想買的東西上。」因為這完全是真的。

一位匿名捐贈者捐贈了160萬元，用於分發給學區近6000名教師、助教及其他教育工作者，以表達對他們工作的感謝。扣除部分行政費用後，每人可獲得250元。

這位捐贈者表示，公開身分並無益處，他居住在舊金山，並稱自己之所以決定向教育工作者捐款，是因為過去十年間，教職工作似乎一直飽受負面輿論的困擾。

「我深知當一名教師有多麼不易，」這位捐贈者在接受紀事報獨家採訪時說道，「希望他們能感受到被關注和被重視。這就是我的初衷。」

這筆資金源於其在科技行業的職業生涯，該捐贈者表示，自己一直在思考社會對科技工作者與教師工作的不同看待方式。

「我的薪水比許多學校的預算還要高，」捐贈者說道，「我認為這充分反映了我們的社會現狀，我們給予科技工作者的報酬，比最高薪教師的薪水高出好幾個數量級。」

這位捐贈者於11月發起捐贈，聯繫了該學區的非營利基金會SPARK SF Public Schools，以協調向教育工作者發放款項。

向教育工作者發放這種無附加條件的現金禮物對SPARK來說，尚屬首次。該組織通常負責籌集並引導慈善資金，用於支持本市學校系統內的各類項目和需求。

SPARK總裁方金尼（音譯，Ginny Fang）希望這位匿名捐贈者送給教師們的「感謝」禮物能激勵其他富裕居民思考如何支持市屬學校，還有許多具體需求，正等待著那些可能對此產生共鳴的捐贈者。

這位捐贈者並非舊金山或矽谷最富有的那批人。據其透露，這筆捐款約占其家庭淨資產的5%。

「我需要什麼？我只需要足夠的生活費，以及將來送孩子上大學的錢，」這位捐贈者說道。「除此之外的一切？我的目標是在未來10到20年內全部捐出。」

矽谷 學區 釣魚

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