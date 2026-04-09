半月灣若未提住房計畫 恐面臨訴訟

紐森向全州15個社區發出嚴重警告：提出住房計畫或面臨訴訟。半月灣是灣區唯一被列入「不良名單」的城鎮。(圖取自半月灣市府臉書)

加州 州長紐森日前向全州15個社區發出嚴重警告：提出住房計畫，或面臨訴訟。半月灣 (Half Moon Bay)是灣區 唯一被列入「不良名單」(undesirable list)的城鎮。

紐森聲明，他代表加州和加州人民感到失望，經過多年努力之後，仍有部分社區無法滿足居民的需求。當局將繼續進行執法，打擊「鄰避效應」(NIMBY)行動，並追究地方政府責任，因為每名加州人，都值得有一個住所，稱之為家。

「SFGATE」媒體報導，不良名單上的社區，有30天時間回應違規通知，其要求他們向加州住房和社區發展部門提交一份計畫，說明如何滿足所有收入階層居民的住房需求，以供審查。聲明警告，若未能按要求提交計畫，將導致訴訟。根據半月灣市府提供消息，違規行為還可能導致罰款、失去州政府撥款，並受到開發商補救措施的約束，代表將失去對土地使用決策的當地控制權。

半月灣市長魯朵克 (Debbie Ruddock) 表示，半月灣致力於與州府合作，以達到住房需求，並為所有收入階層的居民擴大住房機會。目前正在繼續推進步驟，以達到合規要求。

在一份問答內容中，半月灣市列舉其在保障住房方面面臨各種挑戰，包括其稀有地理位置。半月灣位在加州海岸委員會的管轄範圍內，代表「所有重新分區都必須經過審查，以確保其符合海岸法案」，並且受到1999年選民批准D號提案的限制。D號提案將年增長率限制在1%至1.5%之間。半月灣市表示，正在穩定推進各項工作，同時確保開發項目負責任、合法合規，並與其海岸特色相符。