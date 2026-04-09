椅子上倒立蹬起8把傘 中國蹬傘人驚豔勇士亞裔文化之夜

劉麗娜在表演結尾時，在椅子上倒立著同時蹬起8把傘，成為當晚最受矚目的焦點之一，現場掌聲與歡呼不斷。（記者王子涵／攝影）

金州勇士隊（Golden State Warriors）在7日晚間的賽事中，以慶祝亞裔 文化為主題，邀請多位亞裔藝術家登台演出。其中，來自中國東北的蹬傘雜技藝術家劉麗娜（Lina Liu）在長暫停期間，完成約90秒的高難度表演，結尾時更是在椅子上倒立的情況下，同時蹬起八把傘，成為當晚最受矚目的焦點之一，現場掌聲與歡呼不斷。

「如果滿分100分，我今天大概給自己85到90分之間，」劉麗娜在賽後受訪時說，「整體還是很滿意。」

經過近十年的積累，劉麗娜已經逐漸成為NBA 中場秀的常客。她透露，至今已在聯盟各隊主場累計表演約七、八十場，足跡遍及超半數球隊。

劉麗娜的表演以「孔雀開屏」為靈感進行設計。她表示，傘是中華文化中的傳統元素，而孔雀開屏也很像傘打開的樣子，兩者意向相得益彰。「我小時候去動物園看到孔雀開屏，就一直記在心裡，收尾的自創動作就是按照那一幕進行設計。」

蹬傘被視為中國傳統雜技中技術難度極高的一項，而要在NBA充滿能量的體育賽場上完成表演，遠比劇場、馬戲團等傳統舞台更具挑戰。劉麗娜回憶，曾有前輩直言：「你瘋了嗎？這種節目不適合在球場演出。」

但劉麗娜選擇迎難而上。「我當然會害怕，但我更希望把中國傳統的好東西帶到這裡來，讓更多人看到。」她說。

她指出，最大的變數來自場館空調與氣流。「風會直接影響傘的軌跡，尤其是當兩把傘同時在空中時，只要有風，就可能完全偏離、掉落。」她透露，多數球館在了解她的需求後，會特別在表演期間關閉空調。「第一次可能不知道，但後來他們會配合我，這讓我印象很深刻。」

劉麗娜九歲開始學習雜技，曾以自創動作創下兩項金氏世界紀錄（Guinness World Records），並獲中國雜技「金菊獎」等專業肯定。2013年，她參與紐約Lincoln Center藝術節，萌生赴美發展念頭，最終於2015年前後定居美國。

劉麗娜的表演曾被達拉斯獨行俠隊評為，2019年「十大最受歡迎中場節目之一」，讓她備受鼓舞。2025年，她更是受到金山勇士隊邀請，在農曆新年主題賽事上作為中場表演嘉賓。

隨著表演場次增加，劉麗娜逐漸被觀眾記住。她分享，有時搭乘Uber或在餐廳用餐時，會被認出：「你是不是那個在NBA中場表演的人？」讓她感到既驚訝又感動。

「我沒想到NBA的影響力這麼大，也沒想到觀眾會記得我。」她說。

談及是否希望成為像傳奇NBA中場藝人「Red Panda」那樣的存在，她坦言十分敬佩對方能在聯盟舞台堅持數十年。「我也希望可以一直做下去，把這個表演帶給更多人。」