訓練緊急應變 屋崙消防局送防災包

屋崙市消防局舉辦「個人緊急應變訓練」，吸引民眾踴躍參與。（圖／主辦單位提供）

在災難發生後的最初72小時，是國際公認的極限救援期，往往也是最關鍵的生存時段。專家指出，重大地震 或災害發生後，電力、通訊與交通系統可能同時中斷，外部救援資源也需要時間整合與進入，因此多數家庭必須依靠現有物資與自我應變能力度過初期混亂，這段被稱為「黃金72小時」的時間，也成為防災準備的核心概念。

為提升民眾應對突發災害的能力，屋崙 市消防局（Oakland Fire Department）於4月8日下午在屋崙亞洲文化中心舉辦「個人緊急應變訓練」，除提供基礎防災知識外，參與者還獲得一份防災包，協助從日常生活中建立基本自救能力。

活動由屋崙華埠商會（Oakland Chinatown Chamber of Commerce）主辦，並結合多個城市單位資源推動，期望提升社區整體防災意識，讓不同族群都能取得必要資訊與支援。

加州由於地處斷層帶，長期面臨地震威脅；夏秋季節乾燥高溫，野火頻繁發生；近年在氣候變遷 影響下，強降雨、洪水與土石流的情況也逐漸增加。尤其灣區斷層密集，一旦發生強震，可能造成電力、交通與通訊系統短時間中斷，外部救援難以及時到位。

因此，專家普遍強調「72小時自我應變」的重要性，也就是在災害發生後的前三天，民眾需仰賴自身與家庭資源維持基本生活，這也是防災包被視為家庭基本配備的原因。標準防災包通常包含飲用水、即食食物、手電筒、電池、急救用品及基本衛生用品等，目的在於確保資源中斷時，仍能維持基本生存與安全。

本次訓練內容涵蓋在地常見災害類型與基本防災觀念，並介紹如何準備應急物資、建立家庭應變計畫、以及在災害發生時採取適當行動，包含家人失聯時的集合方式、緊急聯絡機制與弱勢成員照護安排，都是防災準備的重要環節。主辦單位提醒，防災不只是政府責任，更是每個家庭應具備的生活能力，當災難無法預測，提前準備就是為自己與家人多爭取一份安全的機會。

屋崙市消防局免費「72小時應急訓練」送防災包。（翻攝自屋崙華埠商會）