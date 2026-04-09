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加州老翁車賣友再買回 收DMV罰款1300元 竟是這原因

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一位老翁在買回自己曾售出的舊車後，卻收到DMV 1300元欠款；示意圖。（取自P...
一位老翁在買回自己曾售出的舊車後，卻收到DMV 1300元欠款；示意圖。（取自Pexels）

加州Frazier Park一名老翁近日從朋友處購回自己曾售出的一輛卡車，卻因為累積多年的一個問題疏忽，被加州車輛管理局（DMV）要求繳納1300元。

根據ABC 7電視台報導，蓋廷格（Robert Gettinger）表示，他在14年前把卡車賣給朋友，最近又把這輛卡車買回。當他試圖為車輛重新登記時，DMV表示他欠下超過1300元的註冊費和罰金。

蓋廷格說，2012年，當他把車子賣給熟人時，兩人曾一起去DMV辦理手續，但過程中的某個環節沒有完成。「當時有試圖完成文件的申請流程，」蓋廷格說，他不確定應該是他完成最後步驟，還是朋友應該完成，但在整個過程中，某個地方出了問題，沒有做完。

蓋廷格表示，新車主其實根本沒有使用這輛卡車。他把車停在馬里布，經歷了野火、新冠疫情，以及生活各種變故，這輛車多年來一直閒置未動。車子一直被遮蓋著，因此車漆仍然保持良好，甚至還保留一張完好的2012年DMV貼紙。

十多年後，事情出現戲劇性轉折—蓋廷格竟然又把同一輛卡車買回來。然而，當蓋廷格再次前往DMV為車輛辦理登記時，卻收到大筆欠費通知。

去DMV把文件交上去後，突然被告知：需要先支付1369元才能登記這輛車。蓋廷格認為，根本不值得為該車繳納這筆錢。「它看起來狀況還不錯，但已經跑了18萬哩」。

蓋廷格表示，最令人沮喪的是—如果當年的買賣文件確實沒有完成，而車輛一直仍登記在他的名下與地址，他不明白為什麼在過去十多年裡，自己從未收到任何登記通知或逾期罰單。

目前，這輛卡車仍停在蓋廷格前院。由於尚未完成登記，他表示如果把車開到街上，可能會面臨罰單和額外罰款。

ABC 7電視台已向DMV詢問這些費用以及此類情況是否可以解決。DMV並未透露太多，只表示正在調查此事。

一名加州DMV發言人說：「目前無法提供調查及處理此問題的時間表。請相信，我們重視每一位客戶，並會努力協助他們解決車輛登記相關需求。感謝您將這位客戶的問題告知我們。」

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