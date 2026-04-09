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聖荷西南區舊Walmart將建匹克球館 今夏開放

編譯林思牧／綜合報導
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紅點處是預定在今年夏季開業的匹克球館的位置。 (取自Google Maps)
紅點處是預定在今年夏季開業的匹克球館的位置。 (取自Google Maps)

聖荷西南區一個空置已久的零售商場，今年夏天會成為匹克球友的大場地，現在報名可以享受頭一個月免會員費。

聖荷西信使報報導，一家快速擴張的匹克球公司選擇在閒置的零售場所打造新的運動中心及其他活動場所，這再次表明，老舊的商業建築可以重新煥發活力，用於新的用途。王牌匹克球俱樂部（Ace Pickleball Club）已決定在5502 Monterey Road開設一家擁有11個球場的匹克球館，該場地曾是Walmart沃爾瑪百貨和超市的一部分。

公司高層表示，新的匹克球場館預計將於7月至9月的第三季期間開放。聖荷西的俱樂部將為所有程度的球員提供靈活的打球時間安排，只需支付簡單便捷的包月會員費即可。俱樂部旨在歡迎初學者和經驗豐富的選手。

管理階層表示，Ace Pickleball Club全天24小時、一周七天開放，這種模式讓會員可以輕鬆到場打球，無需與他人協調或支付額外費用。這家分館為新會員提供首月免費優惠，這項優惠將持續到盛大開幕之時。

業主與當地合作夥伴攜手，將Ace Pickleball Club加盟經營店引入聖荷西。他的目標是打造一個包容性強、適合所有水平球員的場地，配備一流球場，全年開放，並專注於社區建設。Ace Pickleball Club會員可享有無限次自由練習、訓練營、俱樂部舉辦的錦標賽、社交活動以及免費球場和發球機預訂服務。會員還可以試用該館的一系列頂級球拍品牌，找到最適合自己的球拍。

聖荷西 沃爾瑪

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