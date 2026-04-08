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聖馬刁縣電信銅纜被偷、價值超20萬 男嫌不認罪

記者王子涵／舊金山報導
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聖馬刁縣近期發生多起銅纜竊盜案，一名53歲男子被指控，涉案金額超過22萬5000...
聖馬刁縣近期發生多起銅纜竊盜案，一名53歲男子被指控，涉案金額超過22萬5000元。（取自聖馬刁縣警）

聖馬刁縣近期發生多起銅纜竊盜案，一名53歲男子被指控，涉案金額超過22萬5000元，日前出庭時對所有指控均表示不認罪，案件將於4月15日再度開庭審理。

據聖馬刁縣警辦公室的聲明，今年2月1日至3月18日期間，半島多地接連發生至少11起銅纜竊案，地點包括半月灣（Half Moon Bay）、拉宏達（La Honda）、波度拉谷（Portola Valley）及塢德賽（Woodside）。嫌犯共竊取約2800呎的電信銅線，總價值超過22萬5000元。

警方指出，其中一起案件發生於3月23日凌晨的塢德賽。調查人員透過車牌辨識系統（ALPR）鎖定可疑車輛，並追查至一處廢金屬回收場，發現失竊銅線正被出售。

在回收場配合下，警方確認嫌犯為來自聯合市（Union City）的53歲男子加布瑞斯（Michael Galbreath）。

聖馬刁縣地檢長辦公室已對其提出多項指控，包括重大竊盜（銅材）、持有彈藥、持有並意圖販售管制藥物、運輸管制藥物、持有竊盜工具及持有毒品用具等罪名。

加布瑞斯於3月26日出庭時對所有罪名均表示不認罪，並在未繳保釋金的情況下獲准釋放。

案件預計於4月15日再次開庭審理。

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