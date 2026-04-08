舊金山夏日免費音樂季Stern Grove 6月14日開幕

Stern Grove音樂節2026年演出陣容，從靈魂樂、嘻哈到獨立搖滾，多元曲風齊聚。（主辦方提供）

舊金山 夏季最具代表性的戶外音樂盛事之一，Stern Grove音樂節（Stern Grove Festival）7日公布2026年演出陣容，從靈魂樂、嘻哈到獨立搖滾，多元曲風齊聚，延續這項自1938年創辦、號稱全美歷史最悠久免費音樂節的傳統。

音樂節將於6月14日開幕，首場由印度另類搖滾樂團Peter Cat Recording Co.登場。該團與舊金山音樂圈淵源深厚，為本季揭開國際化序幕。

隨後登台的包括哥倫比亞迷幻坎比亞樂團Bomba Estéreo，以及美國獨立搖滾代表Japanese Breakfast。電音與流行樂方面，則邀請由DJ Diplo領軍的Major Lazer登場，預料將掀起現場派對氣氛。

本地元素方面，舊金山交響樂團將延續年度演出傳統，並邀請班卓琴名家Béla Fleck合作。同時，德州 鄉村歌手Charley Crockett亦將登台，展現美國南方音樂風格。

7月底由英國流行歌手Suki Waterhouse壓軸當月演出；8月節目則包括經典樂團Violent Femmes，以及靈魂樂傳奇Patti LaBelle。

音樂節將於Big Picnic Weekend迎來最高潮，嘻哈先驅Public Enemy與靈魂樂巨星Al Green分別於周末壓軸演出，並由灣區 歌手Goapele開場。

Stern Grove音樂節每年於6月至8月期間，在舊金山日落區的Sigmund Stern Recreation Grove舉行。活動以草地野餐、家庭友善氛圍著稱，吸引大量居民與遊客參與。

主辦單位表示，雖然音樂節維持免費入場，但觀眾仍需透過抽籤系統索取門票，通常於每場演出前六周開放申請。此外，民眾亦可透過捐款預訂10人VIP桌席，以支持活動運營。

作為舊金山與Outside Lands及Hardly Strictly Bluegrass並列的舊金山夏季音樂傳統，Stern Grove音樂節以免費、高品質與多元陣容持續吸引各族群觀眾，成為灣區文化生活的重要象徵。