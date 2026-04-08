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舊金山俄羅斯山住宅電梯突墜傷人 華埠關注老屋安全

記者李怡／舊金山報導
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舊金山俄羅斯山住宅電梯突墜傷人。示意圖。（記者李怡／攝影）
舊金山俄羅斯山住宅電梯突墜傷人。示意圖。（記者李怡／攝影）

舊金山市區知名住宅區俄羅斯山（Russian Hill）近日發生一起電梯突墜事故，一棟老式公寓內的電梯在運行過程中突然下墜數層，造成一名住戶受傷送醫。事件再度引發外界對舊金山老舊建築設備安全的關注，尤其在華人居民集中的社區中，不少人也開始重新檢視自家樓宇的電梯與設施狀況。

據舊金山消防局（SFFD）通報，事故發生於本周，一部住宅電梯在正常運作時突然失控下滑約三層樓，當時電梯內有乘客，最終導致一人受傷，被緊急送往醫院治療。消防人員到場後迅速將現場封鎖並協助排除風險，相關單位已介入調查事故原因。

初步資訊顯示，涉事建築為歷史較久的住宅樓宇，電梯系統可能存在老化或維護不足問題。舊金山作為全美歷史建築密度較高的城市之一，許多住宅仍使用數十年前安裝的電梯設備，部分甚至未進行全面現代化更新，潛藏安全風險。

有居住在日落區的華裔居民陳女士表示，自己所住的公寓已有近50年歷史，「電梯偶爾會卡住或發出怪聲，但房東只是簡單維修，沒有做過全面更換。」她坦言，看到這起事故後感到不安，「每天都要搭電梯，現在會有點擔心。」

也有在華埠經營小型出租公寓的業主指出，老樓維修成本高昂，加上電梯更新動輒數十萬美元，不少業主傾向「能修就修」，但長期下來恐累積風險。他呼籲市府應提供補助或低息貸款，協助業主進行設備升級。

根據市府規定，所有商業與住宅電梯須定期接受檢查與維護，但實際執行情況與檢查頻率，長期以來屢遭質疑。有市民認為，現行制度偏向「事後補救」，缺乏主動排查與透明資訊，住戶難以掌握自己居住環境的安全狀況。

專家指出，電梯事故雖不常見，但一旦發生往往具有突發性與危險性，尤其在老舊建築中，機械零件磨損、控制系統老化都可能成為潛在風險來源。建議住戶若發現電梯出現異常聲響、晃動或停頓情況，應立即通報管理單位，避免繼續使用。

此次事故也再度凸顯舊金山在城市更新與安全監管上的挑戰。在房價高企、老屋比例偏高的現實下，如何在保留歷史建築風貌的同時，確保基本居住安全，成為市府與社區亟待面對的重要課題。

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