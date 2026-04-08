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「收容不能停、財政又吃緊」聖荷西擬削減庇護所開支

記者王湘涵/聖荷西報導
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聖荷西目前共營運23處臨時收容據點，期以改善無家可歸者問題。圖為一名無家可歸者晝...
聖荷西目前共營運23處臨時收容據點，期以改善無家可歸者問題。圖為一名無家可歸者晝眠於聖荷西一處公園的草皮上。（美聯社）

在持續擴充遊民收容資源之際，聖荷西正面臨日益沉重的財政壓力，市府預估在即將到來的財政年度，庇護系統的維護與營運成本將達9400萬美元，然而市府的整體預算卻面臨約5600萬美元的缺口。在「收容不能停、財政又吃緊」的雙重壓力下，市府開始研議削減庇護所相關開支。

目前，聖荷西共營運23處臨時收容據點，包括：10處迷你屋社區、10間改建旅館、2處車宿停車場及1處戶外安全睡眠區。隨著這些設施持續運作，相關開支也隨之增加，在無法「開源」的狀況下，市府需設法壓低這些據點的營運成本。

整體大環境也呼應了這樣的壓力，根據《世界人口綜述》（World Population Review）的資料指出，2026年「各州無家可歸者人數」，加州約有18.7萬名遊民，占全美總數近三成，為全國最多。在住房供給不足與租金居高不下的情況下，地方政府即使擴大收容，也難以從根本降低人數。

為降低開支，市長馬漢提出核心策略－「用更有效率的方式花錢」，包括：重新招標庇護所的服務合約，讓營運單位重新競爭、壓低成本；同時善用加州醫療補助計畫（CalAIM），將部分個案管理等服務費用改由醫療系統支應。市府也計畫將各個庇護據點的運作模式統一，例如：整合保全、餐食與物業管理，以降低重複支出，並要求聖他克拉拉縣分擔更多相關服務成本。此外，市長也正在評估一項較少採用的做法，即向庇護所住民收取費用，該模式最早由沙加緬度市推行，主要針對有收入者按比例收取類似租金的費用。

不過，負責醫療與社福服務的聖他克拉拉縣同樣面臨財政困境，在聯邦與州政府補助縮減影響下，縣府預估在2026至2027財政年度將出現約4.7億美元的預算缺口，市縣之間在遊民支出分擔上的協調勢必將更加困難。

聖荷西在一項全球研究中被評為「首次購屋者最難負擔的城市」，也凸顯在矽谷核心地區，房價漲幅早已遠遠超過薪資成長；目前，聖荷西遊民人數已超過6500人，其中約六成仍未進入收容系統。專家指出，在住房成本持續高漲的背景下，單靠庇護設施難以解決問題，如何增加可負擔住房並建立長期安置機制，使遊民問題從源頭改善，仍是關鍵課題。

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