男弒母殺警被判死刑 加州最高法院罕見全票推翻原判

加州最高法院七位大法官一致推翻奧馬爾迪恩的死刑判決。 (谷歌地圖)

加州 最高法院6日做出一個罕見之舉：全票推翻一名殺害母親、警察局長男子的死刑 判決，但為何會有此一舉？

舊金山紀事報報導，原籍南加州帝國縣卡利帕特里亞（Calipatria）的奧馬爾迪恩（Omar Deen）被判謀殺罪名成立，他於1998年3月槍殺了母親瑞秋迪恩（Rachel Deen）和市警局局長斯皮爾（J. Leonard Speer）。

瑞秋迪恩的丈夫在案發前三年去世，她繼承了數十萬美元的遺產。檢方稱她的兒子想要拿到這筆錢。奧馬爾在襲擊母親和一名試圖保護母親的警官後被捕，但後來被允許回家。斯皮爾被派往迪恩家向奧馬爾送達禁制令。法庭稱斯皮爾到達後，奧馬爾先毆打了他，然後搶走他的槍，把母親和警察局長都斃了。

加州最高法院表示，審案法官錯誤地選擇了一名與警察局長相識且計劃參加其葬禮的陪審員。該法院由六名民主黨的大法官和一名共和黨的大法官組成，近年來幾乎維持了所有審理過的死刑判決。但這是三年多來，大法官們第三次推翻被告的謀殺罪和死刑判決。

在另一份意見書中，三位自由派大法官，由前州長布朗（Jerry Brown）任命的格羅班（Joshua Groban）領銜，援引了被告患有精神病的證據，並表示法院最終將不得不裁定，對患有精神病的人判處死刑違反了憲法禁止殘酷和非常規懲罰的規定。

精神病學專家稱，奧馬爾智商低下，並患有嚴重的思維障礙，被診斷為精神分裂症（schizophrenia），並曾吸食海洛因、LSD和其他毒品。現年57歲的奧馬爾目前被關押在一所監獄戒毒中心。雖然6日的裁決將他的案件發回高等法院進行可能的重審，但他也可能被送往精神病院接受治療。

最高法院表示，在奧馬爾的審判中，一名候選陪審員透露，他認識斯皮爾多年，也認識許多潛在證人，當時他正要去參加斯皮爾的葬禮，卻被叫去當陪審員。他告訴高等法院法官瓊斯（Jeffrey Jones），在這樣的案件中保持公正「可能有點困難」。

最高法院裁定，瓊斯法官的行為侵犯了奧馬爾獲得公正陪審團審判的權利。科里根大法官（Carol Corrigan）在7比0的裁決中寫道：「該法官誤解了既有判例，僵化地認為只要陪審員表示能夠保持公正、遵守法律，就足夠了。可是初審法院未能依法行使判斷權。」