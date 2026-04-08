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槍殺前聖荷西警察 3嫌分別被囚30年、25年

編譯組／綜合報導
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前聖荷西警察、 KRON4電視台保安凱文·西田於2021年感恩節前一天被槍殺，涉...
前聖荷西警察、 KRON4電視台保安凱文·西田於2021年感恩節前一天被槍殺，涉案的三名男子被判刑。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，阿拉米達縣（Alameda County）一名法官周二（7日）對三名男子判處數十年監禁，這三人對2021年殺害西田（Kevin Nishita）的罪行供認不諱。西田曾是聖荷西（San Jose）警察，當時正在為一家電視新聞攝製組擔任保安，不幸遭槍擊身亡。

德盧奇（Paul Delucchi）法官在宣判時痛惜這起兇案的「毫無意義」（senseless），此次宣判的對象包括已承認開槍的吉爾伯特（Laron Gilbert），以及另外兩名被指控試圖協助盜竊KRON4新聞攝製組攝像設備的男子，而西田當時正是受僱保護該攝製組的。這三人均於2月認罪：吉爾伯特承認一項謀殺罪；其同案被告Shadihia Mitchell和Hershel Hale則承認搶劫罪，此時距離庭審僅剩數周。

德盧奇法官在宣判時將這起謀殺案比作一塊巨石投入池塘，因為「其毀滅性的後果至今仍在擴散」，而這本是可以避免的。

法官發表這番言論之前，西田的幾位密友和前警界同事，隨後是他的遺孀都詳細描述了失去西田帶來的刻骨痛楚。西田生前是一位父親，也是前聖荷西市警員，退休後從事私人保安工作。

維吉尼亞·西田（Virginia Nishita）一邊哭泣，一邊不時停下來仰望蒼天，她感謝這三名男子對丈夫死亡一案認罪，這使她免於經歷漫長而令人痛苦的庭審。然而她明確表示，她永遠不會原諒這三人的所作所為，並表示她寧願將此事留給已故的丈夫在來世去處理。

「只有他才能原諒你們，」維吉尼亞說道，「在你們服刑期間，在那些靜默的時刻，去尋求寬恕吧。並每天反思一下，你們在那個感恩節熄滅了那道無可替代的光芒。」

吉爾伯特被判處30年至終身監禁，而他的兩名同案被告則各自被判處25年至終身監禁。預計吉爾伯特在50歲左右才有資格申請假釋，而另外兩人則預計在約15年後才有資格獲釋。

維吉尼亞·西田表示，她已經準備好出席那些聽證會，並祈禱他們每次申請都能被駁回。

片刻之後，吉爾伯特的律師宣讀了被告的一份聲明，就這起謀殺案向西田的遺孀及其家人致歉，並補充道：「我從未想過會發生這種事。」

「我真希望自己能做點什麼來彌補過錯，」辯護律師David Briggs宣讀道，「我真希望他能復活。我唯一能做的就是致力於成為一個更好的人。我承諾在服刑期間始終踐行這一點。」

法官補充道：「吉爾伯特先生，這是一個好的開始。」

槍擊 聖荷西 維吉尼亞

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