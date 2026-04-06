金山學巴黎提升居住密度 米慎灣最接近

當城市大片區域維持低樓層開發，而高樓則集中在少數區域，導致供給受限、人為製造稀缺。（記者王子涵/攝影）

舊金山 紀事報報導，法國首都巴黎與舊金山面積相近，但人口卻是後者的兩倍以上，其關鍵在於一種簡單而穩定的建築形式—六層樓公寓，既能提供密度，又不致擁擠，成為城市發展的重要範本。

長期以來，舊金山在住房議題上習慣以對立方式討論：密度與「社區特色」、發展與保護，甚至是維多利亞式建築與其他形式之爭。這種二元對立雖在政治上有其操作空間，卻對住房市場與城市整體規畫造成負面影響。

舊金山多年來將「增加密度」視為可被拖延或抗拒的議題，部分原因在於獨立屋在城市中占比過高，這對一座大城市而言並不常見。當城市大片區域維持低樓層開發，而高樓則集中在少數區域，導致供給受限、人為製造稀缺。

相比之下，巴黎則透過19世紀由Georges-Eugène Haussmann主導的大規模城市改造，確立了「奧斯曼式建築」（Haussmann buildings）為主流形式。這類建築通常高約40至65呎，外牆以淺色石材打造，配有大面窗戶與陽台，上層為公寓，下層則為餐廳、商店與辦公空間。

這種設計不僅提升居住密度，也強化街區的社會互動與生活機能。與舊金山常見的反對聲音不同，巴黎鮮少有人批評這類中層建築過高或遮蔽光線。

雖然將舊金山完全轉變為巴黎並不現實，但「奧斯曼街區」所代表的「溫和密度」（Gentle Density）概念，仍被認為具有參考價值，既能增加住房供應，也可與現有城市尺度相容。

在舊金山，米慎灣（Mission Bay）被視為接近此模式的實例。該區近年興建多棟多戶住宅，包括部分可負擔住房，並結合零售商店、公立學校、咖啡館、餐廳及公共空間。居民可在住家附近完成日常採買，無需依賴汽車，形成完整社區。

米慎灣幾乎從零開始開發，但其成功經驗顯示，其他街區亦可逐步導入類似元素，在明確且可預測的政策框架下推動轉型。

然而，過去數十年舊金山新建的多戶住宅品質參差不齊，影響民眾對密度的接受度。許多建案採用五層木構加混凝土基座的標準設計，外觀缺乏變化，裝飾與質感不足，甚至出現實用性有限的陽台。為壓低成本而產生的「模板化」建築，導致城市景觀趨於單一。

正因如此，部分居民對增加密度持保留態度。

市長羅偉（Daniel Lurie）提出的「家庭分區」（Family Zoning）計畫，允許在傳統低密度區域增加住宅單位，並鼓勵適合家庭居住的戶型，被視為一項正面發展。然而，該政策尚未提供具體的設計方向。

分析指出，問題不僅在於建築外觀，也涉及城市功能。巴黎的街區設計鼓勵居民步行、交流與消費，形成活躍的街道生活；反觀舊金山，越來越多居民依賴線上購物與外送服務，社區互動逐漸減少。