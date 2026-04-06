我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

膝傷復健難料 柯瑞：將成為生涯新常態

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞談膝傷復健「難以預測」，稱將成生涯「新常態」（記者王子涵╱攝影）
柯瑞談膝傷復健「難以預測」，稱將成生涯「新常態」（記者王子涵╱攝影）

勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)上周六在復出前的賽前記者會上表示，自己右膝傷勢的復健過程耗時且「難以預測」，這一傷勢已讓他缺席過去27場比賽。

「我原本以為只會缺陣一周，最多十天，」柯瑞說，「但在第一個月裡，每次我上場或試圖加大強度，都會出現反應，膝蓋恢復速度沒有想像的那麼快。」

ESPN報道稱，柯瑞的右膝疼痛與腫脹最早出現在1月24日，當時他在明尼阿波利斯進行訓練。之後他仍帶傷出賽數場，直到1月30日才正式退出輪換。

此後，柯瑞因所謂的「跑者膝」（Runner's Knee）已休戰超過兩個月。本周他已恢復至五對五對抗訓練，並最終獲得醫療團隊放行，有望在周日晚主場迎戰火箭時復出。目前他在傷病名單上被列為「出戰成疑」，但若未出現突發狀況，預計將會登場。

「每天早上醒來，我首先想知道的，就是膝蓋今天會是什麼感覺，」柯瑞說，「這一直都是整個過程中最困難的地方。即使現在感覺不錯，我也只能希望它能維持住，真正上場之後才會知道。」

在養傷期間，柯瑞於3月中旬迎來38歲生日。他目前的合約還剩一個賽季，也曾表示希望延續職業生涯。當被問及這次膝傷是否會成為未來必須長期管理的問題時，他表示：「是，也不是。我的膝蓋沒有任何結構性問題，所以並不是說我上場會受限。但如果要這樣說，這確實是一種新的常態。」

柯瑞指出，這次傷勢與過去他遭遇的腳踝、膝蓋或尾椎傷病不同，最大差別在於沒有明確的恢復時間表，也無法在尚未完全恢復時強行上場。他透露，自己最初曾預計在2月明星賽後回歸，之後又希望趕上3月的東區客場之旅，但都未能如願。幾周前在亞特蘭大，他甚至在接近復出時出現反覆情況。

「你開始跑動，進行正常的復健訓練，」柯瑞描述說，「但到了訓練後段，疼痛又會慢慢出現，隔天情況就會變得很糟。這樣的循環，在過去兩個月裡重複了很多次。」

在柯瑞缺陣期間，勇士戰績明顯下滑，在27場比賽中僅取得9勝18敗，在例行賽僅剩五場的情況下，穩居西區第10。

柯瑞

上一則

全美召回310萬瓶眼藥水 3步驟自保

下一則

加州全面禁止塑膠袋百日 民眾抱怨紙袋不好用

延伸閱讀

NBA／湖人再遭傷病重創 里夫斯例行賽報銷 主帥下動員令力拚首輪

NBA／湖人再遭傷病重創 里夫斯例行賽報銷 主帥下動員令力拚首輪
NBA／第二度隊內對抗狀態佳 柯瑞將復出戰火箭為附加賽準備

NBA／第二度隊內對抗狀態佳 柯瑞將復出戰火箭為附加賽準備
NBA／勇士禁區「沒大人」 溫班亞瑪轟41分助馬刺10連勝

NBA／勇士禁區「沒大人」 溫班亞瑪轟41分助馬刺10連勝
NBA／柯爾下賽季是否還在勇士？記者稱關鍵性因素在柯瑞身上

NBA／柯爾下賽季是否還在勇士？記者稱關鍵性因素在柯瑞身上
NBA／柯瑞再多休2場 勇士波爾辛吉斯攜手桑托斯險勝巫師收3連勝

NBA／柯瑞再多休2場 勇士波爾辛吉斯攜手桑托斯險勝巫師收3連勝

熱門新聞

郭琳琳(右)生前溫馨擁抱母親程貝敏。(取材自GoFundMe.com)

為情婦連殺3人？灣區殺妻母華男再爆買兇黑歷史

2026-03-31 17:21
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
從投資人到花藝創作者，孫兆澤和他的花藝作品，受到亞洲藝術博物館活動等邀約展演。(記者李怡╱攝影)

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

2026-03-30 17:34
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

房東促電器不用拔插頭 租客震驚 網友反應意外

2026-03-31 02:17

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避