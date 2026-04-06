膝傷復健難料 柯瑞：將成為生涯新常態

柯瑞談膝傷復健「難以預測」，稱將成生涯「新常態」（記者王子涵╱攝影）

勇士隊球星柯瑞 (Stephen Curry)上周六在復出前的賽前記者會上表示，自己右膝傷勢的復健過程耗時且「難以預測」，這一傷勢已讓他缺席過去27場比賽。

「我原本以為只會缺陣一周，最多十天，」柯瑞說，「但在第一個月裡，每次我上場或試圖加大強度，都會出現反應，膝蓋恢復速度沒有想像的那麼快。」

ESPN報道稱，柯瑞的右膝疼痛與腫脹最早出現在1月24日，當時他在明尼阿波利斯進行訓練。之後他仍帶傷出賽數場，直到1月30日才正式退出輪換。

此後，柯瑞因所謂的「跑者膝」（Runner's Knee）已休戰超過兩個月。本周他已恢復至五對五對抗訓練，並最終獲得醫療團隊放行，有望在周日晚主場迎戰火箭時復出。目前他在傷病名單上被列為「出戰成疑」，但若未出現突發狀況，預計將會登場。

「每天早上醒來，我首先想知道的，就是膝蓋今天會是什麼感覺，」柯瑞說，「這一直都是整個過程中最困難的地方。即使現在感覺不錯，我也只能希望它能維持住，真正上場之後才會知道。」

在養傷期間，柯瑞於3月中旬迎來38歲生日。他目前的合約還剩一個賽季，也曾表示希望延續職業生涯。當被問及這次膝傷是否會成為未來必須長期管理的問題時，他表示：「是，也不是。我的膝蓋沒有任何結構性問題，所以並不是說我上場會受限。但如果要這樣說，這確實是一種新的常態。」

柯瑞指出，這次傷勢與過去他遭遇的腳踝、膝蓋或尾椎傷病不同，最大差別在於沒有明確的恢復時間表，也無法在尚未完全恢復時強行上場。他透露，自己最初曾預計在2月明星賽後回歸，之後又希望趕上3月的東區客場之旅，但都未能如願。幾周前在亞特蘭大，他甚至在接近復出時出現反覆情況。

「你開始跑動，進行正常的復健訓練，」柯瑞描述說，「但到了訓練後段，疼痛又會慢慢出現，隔天情況就會變得很糟。這樣的循環，在過去兩個月裡重複了很多次。」

在柯瑞缺陣期間，勇士戰績明顯下滑，在27場比賽中僅取得9勝18敗，在例行賽僅剩五場的情況下，穩居西區第10。