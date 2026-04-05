APAPA會晤黃氏家族 邀黃思敏返團隊 共繪亞裔發展新藍圖

APAPA創始人尹集成（CC Yin）率核心成員，現場致敬黃氏家族為APAPA初創奠定的堅實基礎，並邀請加州亞裔政治精英黃思敏（Amy Tong）重返團隊。（APAPA 媒體部/攝影）

美國亞太裔公共事務聯盟（APAPA）3月21日於沙加緬度尹氏莊園（Yin Ranch）舉行高層交流座談會，特邀組織初創核心成員黃氏家族蒞臨。致敬開拓者，共啟新征程。

APAPA創始人尹集成（CC Yin）攜全國董事、分會主席等核心成員出席，現場致敬黃氏家族為APAPA初創奠定的堅實基礎，正式邀請加州亞裔 政治精英黃思敏（Amy Tong）女士重返團隊，並慶賀其履新加州種族平等委員會委員，凝聚亞裔力量，共繪公共事務發展新藍圖。

座談會上，尹集成深情回顧APAPA的初創歷程，講述了早期亞裔移民在美國社會立足發聲的艱辛與堅守。他特別提及黃思敏之父、深耕「中華大族譜」編纂事業的黃秉聰（Peter Huang）教授，作為計算機領域的資深前輩，黃秉聰教授以超前的數字化思維，為APAPA搭建起早期核心架構，從組織框架搭建到數字化運營體系建立，全程深度參與、傾力相助，為APAPA的規範化、系統化發展築牢根基，是組織發展史上不可或缺的開拓者。尹集成坦言，亞裔群體影響力的傳承正處於新老交替的關鍵節點，隨着時代發展，亞裔在美國公共事務中的參與度與話語權持續提升，但也面臨着人才接續、資源整合等挑戰，亟需吸納更多青年才俊與專業精英加入，延續亞裔群體在美國公共事務中的發聲與貢獻，讓開拓者的精神薪火相傳。

黃思敏作為加州亞裔政治領域的傑出代表，現場分享了自身的從政初心與履職心得。從加州州長高級秘書、州政府運營署署長，到今年1月履新加州種族平等委員會委員，她始終堅守「以人為本、情理兼顧」的工作準則，在維護社會公平正義的過程中，既堅守問責底線，又秉持包容理念，高度重視心理健康服務與弱勢群體權益保障。她強調，政府工作的核心是為民服務，無論面對商業發展、民生保障還是社會治理難題，都將全力以赴為民眾發聲、為亞裔群體爭取權益。

談及重返APAPA，黃思敏女士欣然應允，她表示，APAPA是亞裔群體凝聚力量、發聲維權的重要平台，自己始終心繫組織發展，未來將以多年公職經驗助力團隊建設，推動亞裔公共事務邁向新高度，為亞裔群體爭取更多發展機遇與社會尊重。

與會的APAPA核心成員圍繞組織未來發展方向展開深入探討，達成高度共識。大家一致表示，將傳承尹集成先生等老一輩開拓者的奮鬥精神，依托APAPA平台優勢，深化太平洋地區經濟文化交流，推動「太平洋論壇」落地實施，助力加州與亞太地區的貿易往來與人文互通，搭建起亞裔群體與主流社會溝通的橋梁；同時，積極吸納高科技人才與退休公職人員加入，完善行政、募資、外聯等核心職能體繫，持續擴大組織影響力，讓更多亞裔群體參與到公共事務中，提升亞裔在美國社會的整體地位。此外，與會成員還就組織品牌建設、青年人才培養、公益項目落地等議題交換意見，為APAPA長遠發展建言獻策。

此次尹氏莊園會晤，既是對黃氏家族為APAPA初創所做卓越貢獻的致敬與感恩，更是APAPA新老傳承、凝聚共識的重要契機。現場氛圍熱烈而溫馨，老一代開拓者憶往昔、傳經驗，新一代精英談理想、謀未來，充分展現了亞裔群體團結一心、攜手共進的精神風貌。未來，APAPA將以此次交流為新起點，持續深耕亞裔公共事務領域，團結各界精英力量，聚焦亞裔權益保障、文化傳承、社會融合等核心議題，不斷創新工作模式、拓展服務範圍，攜手推動亞裔群體在美國社會的深度融合與全面發展，續冩亞裔奮鬥與擔當的嶄新篇章，為亞裔公共事業發展注入源源不斷的活力。