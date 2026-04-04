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迪士尼慶地球月「瓦力、伊芙限定出場」4月每周三開放合影

記者王湘涵／綜合報導
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「WALL-E」經典角色瓦力和伊芙，4月的每週三限定開放合影。(取材自迪士尼主題...
「WALL-E」經典角色瓦力和伊芙，4月的每週三限定開放合影。(取材自迪士尼主題媒體WDWNT)

為迎接4月「地球月」（Earth Month），迪士尼樂園度假區推出期間限定角色活動–人氣動畫「WALL-E」中的機器人情侶瓦力（Wall-E）與伊芙（Eve），將於皮克斯廣場飯店現身，與遊客近距離合影，帶來兼具話題性與環保意義的互動體驗。

活動安排於4月每個星期三登場，包括4月1日、8日、15日、22日與29日，地點位於飯店大廳。值得一提的是，民眾無需購買迪士尼樂園門票、年票或飯店住宿，即可進入迪士尼天堂碼頭飯店（Pixar Place Hotel）參與拍照互動，門檻友善，吸引粉絲朝聖。

從迪士尼釋出的畫面可見，瓦力與伊芙由華特迪士尼幻想工程打造，以高度擬真的機械造型登場；瓦力以履帶緩慢移動、伊芙則呈現懸浮效果，兩者可轉動頭部、揮動手臂，伊芙的數位眼睛更能展現眨眼與情緒變化，細節逼真，還原電影中的經典互動。兩個角色也被拍到在飯店大廳巡遊，並停留於頑皮跳跳燈與皮克斯球雕像前，該處預計成為主要拍照地點。

這項活動也呼應「地球月」的核心精神，地球月源自每年4月22日的「世界地球日」，逐漸延伸為整個月的環境倡議行動，鼓勵大眾關注氣候變遷、資源永續與生態保護。迪士尼近年除了電影主題，更透過角色互動、園區活動與教育內容，將環保理念融入娛樂體驗，讓議題不再停留在口號，而是轉化為讓遊客可以參與和感受的實際行動。

選擇瓦力與伊芙作為代表角色，也十分具有象徵意義。「WALL-E」故事設定在人類因過度消費與污染而離開地球的未來世界，地表被垃圾覆蓋，只剩下負責清理廢棄物的機器人瓦力孤獨運作；直到探測機器人伊芙的出現，才為這顆星球帶來重新孕育生命的契機。電影呈現環境破壞的後果，同時也傳遞希望與重生的可能，是皮克斯最具環境寓意的作品之一。

透過在地球月期間，安排這對浪漫情侶角色與遊客合影，迪士尼不僅強化活動主題，也讓環保概念以熟悉的故事與角色具體呈現，對前來的民眾而言，在拍照與互動之餘，也能重新認識這部動畫所傳達的訊息，透過娛樂來提醒大家對地球的重視。

民眾不需購票就可在迪士尼天堂碼頭飯店與瓦力和伊芙合影。(取材自迪士尼主題媒體WD...
民眾不需購票就可在迪士尼天堂碼頭飯店與瓦力和伊芙合影。(取材自迪士尼主題媒體WDWNT)

瓦力以履帶緩慢移動，可轉動頭部、揮動手臂。(取材自迪士尼主題媒體WDWNT)
瓦力以履帶緩慢移動，可轉動頭部、揮動手臂。(取材自迪士尼主題媒體WDWNT)

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