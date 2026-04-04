史丹福兒童醫院「超級英雄」窗外天降 驚喜送暖

經典角色懸掛於繩索間擦拭玻璃，不時擺出角色招牌動作與窗內孩子互動。(取材自史丹佛兒童健康官網)

位於巴洛阿圖的史丹福露西兒・帕卡兒兒童醫院（Lucile Packard Children′s Hospital Stanford），4月3日出現一幕溫馨又驚喜的畫面，一群身穿蝙蝠俠、蜘蛛人 與死侍等經典角色服裝的高空清潔人員，自醫院外牆垂降而下，在進行窗戶清潔作業的同時，也為病房內的孩童帶來療癒與歡笑。

陽光下這些「超級英雄」站在鷹架上，手持刮水器懸掛於繩索之間，一邊擦拭玻璃、一邊向窗內揮手致意，不時擺出角色招牌動作與孩子互動；病房內的孩童見狀紛紛靠近窗邊，有人揮手回應，有人興奮圍觀，原本安靜的醫療空間頓時充滿笑聲與活力。

根據NBC灣區電視台現場畫面，其中一名扮成蜘蛛人的工作人員受訪時表示，自己同時也是一名父親，更能體會孩子在醫院中的不安與孤單：「我們只是想讓孩子們知道，他們並不是一個人，只要能讓孩子露出笑容，這一天就值得了。」簡單的一句話，道出這項活動背後最真實的用意。

院方指出，這項結合外牆清潔與角色扮演的活動，已持續超過十年，逐漸成為醫院與社區之間的溫暖傳統。對長期住院的兒童而言，生活往往圍繞著治療與復健，能在病房內近距離看到「超級英雄」現身，不僅帶來短暫的娛樂，更是一種心理上的支持與陪伴。院方表示，這樣的影響「難以量化」，但從孩子的反應中可以清楚感受到活動的價值。

醫護人員也指出，兒童病患的心理狀態對治療過程具有重要影響，透過這類互動活動，有助於舒緩焦慮與壓力，讓孩子在面對治療時更為穩定與配合。儘管只是短短幾分鐘的窗外或病房內相遇，卻能在孩子心中留下長久記憶，也感受到一份來自社區的溫暖關懷。