持刀鳴槍又起火 舊金山暴力案連發

舊金山1日多區接連發生持刀與槍擊事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警察局（SFPD）3日公布，1日傍晚至深夜，全市多個地區接連發生持刀攻擊、鳴槍及車輛起火等事件，其中米慎區（Mission District）一宗持刀傷人案導致一名33歲男子送醫，所幸傷勢無生命危險。

根據警方資料，4月1日晚間約9時13分，米慎街2000號街區發生一起持刀攻擊案件。一名男性嫌犯與受害人發生衝突，先遭對方揮拳後，嫌犯使用美工刀（box cutter）刺傷對方。33歲男性受害人被送往醫院治療，目前情況穩定，警方已逮捕涉案嫌犯。

同日稍早約下午4時17分，南區（Southern District）Harrison街1200號街區亦發生一起較為嚴重的持刀事件。警方指出，嫌犯刺傷一名29歲男性後，一度進入建築物內形成「拒捕對峙」（barricaded suspect），案件被列為重大事件。傷者送醫後確認無生命危險，嫌犯後續處置仍待警方進一步說明。

當晚約8時51分，英格爾塞區（Ingleside）米慎街3200號街區傳出槍響。警方表示，一名男性嫌犯朝空中開槍，未有人員中彈，嫌犯目前仍在逃。

在另一宗案件中，一名嫌犯同樣涉及開槍行為，向空中射擊，未造成人員傷亡，警方尚未掌握其身分及車輛資訊。

當晚11時30分左右，塔拉瓦區（Taraval District）Farallones街一個街區發生車輛起火事件。警方接報後到場，消防局隨即撲滅火勢，未傳出人員傷亡，起火原因仍在調查中。

警方表示，目前多宗案件仍在進一步調查中，呼籲知情民眾提供線索。從案件分布來看，事件橫跨南區、米慎區、英格爾塞及塔拉瓦等多個地區，反映夜間治安事件仍具分散性與突發性。

有米慎區居民向本報表示，近期晚間街頭衝突與遊民相關問題時有耳聞，「晚上走路還是會多留意周圍情況，希望警方能加強巡邏。」也有華裔 商家指出，雖然整體人流回升，但安全感仍是顧客是否願意回流的重要因素。