我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

房東促電器不用拔插頭 租客震驚 網友反應意外

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引...
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

一封來自房東的公寓檢查通知，近日在網路上引發熱烈討論。房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，讓租客震驚。消息曝光後，許多網友在社群平台上展開辯論，有人認為這是基本的安全習慣，也有人質疑房東是否管得太多。

根據紐約郵報（New York Post）的報導，一名住戶在社群網站Reddit的論壇發文，分享一封公寓管理方在例行檢查後寄出的電子郵件。郵件內容指出：「在最近對住戶單位的檢查中，我們注意到一些小型電器在未使用時仍然插著電源，附件中附有相關照片供參考。」

郵件並提醒住戶：「為了您的安全並節約能源，請確保所有小型電器在不使用時都要拔掉插頭。」

該住戶在貼文中困惑地問道：「真的有人每次用完烤麵包機都會把插頭拔掉嗎？」租約中並未規定必須拔掉電器插頭，而且電費也並未包含在房租內。

這則貼文迅速引發關注，超過4000名網友留言討論，多數人其實支持房東的提醒。

有網友說：「我會把烤麵包機的插頭拔掉，因為以前被告知那可能有起火風險。不過那是1980年代的說法了，現在也不確定是不是還需要。」

也有人表示，自己拔掉插頭其實只是為了保持廚房整潔。「我們會拔掉烤麵包機，因為我太太不喜歡檯面看起來很雜亂。但如果電費是你自己付，我不太理解房東為什麼要管這件事。其實可以裝個電表證明，一個月可能只多花兩元。」

還有網友分享生活習慣：「我家廚房檯面空間不多，所以烤麵包機平常不會放在外面。氣炸鍋我每次用完也都會拔掉插頭。」

討論中甚至有消防人員加入：「我在消防單位工作了30年，學到的一件事就是，只要不是必須持續供電的設備，都應該拔掉插頭。」

另一名網友則說，家人與朋友從事相關行業，也不斷提醒這個習慣的重要性。「我繼父是電工，幾個高中同學後來當了消防員，他們都一直告訴我，只要是有加熱元件的電器，在不用時最好拔掉插頭。這一點甚至寫進了我們家的房屋保險條款裡。養成這個習慣會安全得多。」

社群網站

上一則

「拔插頭」未列為強制規定 保險業：若釀災會理賠

下一則

亞洲以外最古老修行寺院…塔薩迦拉禪山中心大火 禪堂毀

延伸閱讀

31歲和父母同住 華男省下房租狂買奢侈品 引爆爭議

31歲和父母同住 華男省下房租狂買奢侈品 引爆爭議
1廳1室月租7千…上海「廢土風」出租房 網：像密室逃脫

1廳1室月租7千…上海「廢土風」出租房 網：像密室逃脫
房東漲租 房客逼同歸於盡

房東漲租 房客逼同歸於盡
房客兒耍賴長住 房東沒轍

房客兒耍賴長住 房東沒轍
她微波麵包黑煙蔓延5層樓 內行人曝秘訣：水分是重點

她微波麵包黑煙蔓延5層樓 內行人曝秘訣：水分是重點

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
位於南灣庫比蒂諾的鮮芋仙分店突傳歇業！引起網友熱議。（翻攝自鮮芋仙臉書）

曾為北美指標門市 庫比蒂諾鮮芋仙突歇業引討論

2026-03-28 19:11
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜