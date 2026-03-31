縣警合約擬漲36% 薩拉度加等3市鎮提出反提案

聖塔克拉拉縣警局負責薩拉度加、庫比蒂諾和洛斯阿圖山的地方治安。(取材自聖縣警局臉書)

薩拉度加、庫比蒂諾和洛斯阿圖山日前就聖克拉拉縣警長辦公室最新合約提案，提出了反提案。

聖荷西信使報報導，這三個南灣市鎮幾十年來一直將執法和公共安全服務外包給聖塔克拉拉縣政府。他們之前簽訂了一份為期十年的合同，原定於2024年到期，後續簽約兩年。該合約將於今年6月到期。

聖縣行政長威廉斯(James Williams)表示，與薩拉度加、庫比蒂諾和洛斯阿圖山簽訂的合同存在「人為且武斷的上限」，導致縣政府不得不動用通用基金(general fund)來支付不斷增加的警務成本。

威廉斯表示，成本與支付金額之間的差距已擴大至每年900萬元，並補充說，根據州法律，聖塔克拉拉縣有義務確保合約服務的成本得到完全收回。通常情況下，警務服務由各市鎮出資，縣財政通用基金不負責支付這些費用。

彌補這一缺口，將使各市鎮的公共安全合約金額增加數十萬至數百萬元。薩拉度加市的合約金額將增加290萬元，迫使該市每年支付近1200萬元才能繼續享受這項服務。根據庫比蒂諾市發布的新聞稿，該縣的提案將使該市的年度警務合約金額從1900萬元增加到2650萬元，自7月1日起生效。洛斯阿圖山目前與警長辦公室簽訂的合同金額為280萬元，但根據新合同，總額增至接近370萬元。

薩拉度加、庫比蒂諾和洛斯阿圖山共同建立了一個網站，呼籲提高成本增加的透明度。他們表示，擬議的36%的漲幅「與實際警務成本不符，且主要由與一線警員和直接服務無關的大量管理費用分攤所致」。

他們的反提案包括：自7月1日起先增加12%，以反映縣警薪資福利成本的更新；與聖縣合作，在9月1日前制定符合州法律的成本分攤模型；以及分三年分階段實施剩餘的管理費用和成本分攤。並承諾在2029年7月1日及之後，將未來的薪資和福利調整納入成本計算。

薩拉度加市長佩奇(Chuck Page)說：「如果我們能夠分攤這些管理費用，並在第一年支付警員的加薪，讓他們認真核算，弄清楚我們作為城市在使用服務時實際需要承擔的管理費用，那就更容易接受了。」

威廉斯表示，「管理費用」一詞被濫用了，這些費用實際上包括調查費用等直接服務成本，即使這些服務並非巡邏服務。他也表示，各城市早就知道合約成本與他們實際獲得的服務成本之間存在越來越大的差距，而且這種差距還在逐年擴大。

然而，這三座城市的市長在網站回應︰「縣府實際擬議的增幅，遠遠超出了他們基於先前信號所預期的。」