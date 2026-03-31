挖洞、填平、回家… 海灘沙坑派對暴紅 數百人參加

舊金山海洋灘（Ocean Beach）30日舉辦了一場約有250人參加的「沙坑派對」（Hole Party），這群陌生人聚集在海灘上，共同挖了一個巨大的深坑。夕陽西下後，他們重新將這個坑洞填平，然後各自回家。

這麼折騰的目的是什麼？29歲的派對發起人馬格魯德（Anna Magruder）對SFGate說：「其實沒有什麼特別的理由，只是一個可以把人們聚在一起的好方式。」

從事林業工作的馬格魯德已經發起過12場「沙坑派對」，今年是第13屆。她說：「一開始籌辦時，我完全不知道人們會不會有興趣，我到處問大家：這個活動聽起來是不是很蠢？」沒想到，參加派對的人十分投入，28日挖出的坑巨大無比。

參加者佩拉爾塔（Joseph Peralta）耗時3小時，挖出可能是這個坑中最深的部分，深度足以將一名身材高大的人完全淹沒。全身痠痛的他說：「我不介意再多挖一會兒，但我擔心它會塌陷把我和其他人埋住。」

SFGate表示，這個憂慮是合理的，在極少數情況下，沙坑可能坍塌，導致身在其中的人窒息身亡。發表在「新英格蘭 醫學評論」（New England Review of Medicine）上的一項研統計顯示，1997年到2007年共發生52起這類事故，其中31起造成了死亡。

參加這場聚會的大多是20多歲到30多歲的年輕人，他們一邊挖坑、一邊喝著啤酒，還有人表演後空翻，其他人會發出歡呼聲。事實上，人們會因任何小事發出歡呼聲。

與丈夫一同前來的35歲蕭茲（Hannah Schoetz）表示，吸引她參加這場活動的並非挖坑本身，「而是從事某種毫無意義舉動的這項行為」。

旁觀的卡魯斯（Kelly Carruth）也說：「或許他們可以用這些精力做一些更有意義的事，比如撿垃圾，但我覺得挖坑這件事很搞笑。」

馬格魯德於2022年舉辦首次「沙坑派對」，最初只是幾個好友的私人聚會，後來活動逐漸對外開放，近期還和「酷兒格鬥之夜」（queer fight night）進行跨界聯誼，而「酷兒格鬥之夜」正是在沙坑中進行的。每次派對結束後，參加者都會將挖出的沙鏟回原處。