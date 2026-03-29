TAFNC論壇 解析雙重國籍與資產議題

北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）主辦的線上論壇「雙重國籍、海外資產與海外所得」，將於美西時間4月25日晚間7時舉行。（主辦單位提供）

由北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）主辦的線上論壇「雙重國籍、海外資產與海外所得」，將於美西時間4月25日晚間7時舉行。主辦單位表示，隨著跨國移動與資產配置日益普遍，相關法規與稅務議題備受關注，盼透過專業分享，協助民眾釐清觀念並掌握最新資訊。

本次論壇邀請多位專業人士擔任講者，包括Green Maple Law Group管理合夥人暨律師陳啓耕、Concord Law Professional Corporation管理合夥人暨律師林政原、敬業會計師事務所（Chen & Fan Accountancy Corp.）管理合夥人暨會計師陳柏宇以及Rhema Tax Group管理合夥人暨會計師張裕華，從法律與稅務角度深入解析雙重國籍、海外資產申報及海外所得等重要議題。

論壇將由教授陳溢茂主持，內容涵蓋最新法規動態與實務案例，協助民眾了解在不同國家法規架構下，如何進行合規的資產規劃與申報。主辦單位指出，此次論壇特別適合關心跨國身份、資產配置及稅務規劃的民眾參與。

活動採線上方式進行，論壇網址：https://tafnc.webex.com/tafnc/j.php?MTID=m414effefd680d59b4a88a746f7dd954c。歡迎僑胞與社區民眾踴躍參加，把握與專家直接交流的機會。