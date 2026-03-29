我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

柏林甘擬移除數百棵逾150歲尤加利樹

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自詡為「樹城」的柏林甘，將移除數百棵樹齡超過150年的尤加利樹。(柏林甘市政廳臉書)
自詡為「樹城」的柏林甘，將移除數百棵樹齡超過150年的尤加利樹。(柏林甘市政廳臉書)

自詡為「樹城」(city of trees)的柏林甘(Burlingame)，將移除數百棵樹齡超過150年的尤加利樹。這些尤加利樹在長達2.2哩的El Camino Real大道、形成一片樹冠。這段路獲登納入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

然而，今年1月，加州交通部門開著高空作業車來到柏林甘，開始用電鋸砍伐這些已有150年歷史的古樹。舊金山紀事報報導，負責管理這段路程的加州交通部門，已砍伐約400棵尤加利樹中的80棵，未來兩年內，有超過80%的尤加利樹將被移除，並被樹苗取代。

加州交通廳和柏林甘市官員之間有長達數十年的困難談判，雙方針對樹木問題展開激烈討論。由於樹木逐漸佔據道路，樹根已裂開並扭曲人行道，導致輪椅或助行器無法通行，過度生長的樹枝也阻礙駕駛人的視線。許多樹木健康狀況不佳，在暴風雨搖擺，危及附近電線。

與日俱增的風險，甚至已說服曾經堅決反對移除樹木的人，例如柏林甘歷史學會會長普法夫(Jennifer Pfaff)。普法夫表示，失去這些樹木仍讓人痛苦，因為她從小在柏林甘長大，一直把這些樹當作地標。現在，一些樹木消失，她感覺「迷失」。

這片尤加樹林由園藝家麥克拉倫 (John McLaren) 於 1870 年種植，他後來設計舊金山金門公園。如今，這片尤加利樹林正式名稱為「Howard-Ralston尤加利樹林」，是為通往半島歷史豪宅的道路沿線、打造一道風景優美的防風林。

麥克拉倫最初的規畫延伸至聖馬刁及密爾布瑞，但為拓寬道路，這些城市裡的許多尤加利樹都被砍伐。柏林甘的尤加利樹長期保護運動始於 1908 年，當時在柏林甘婦女俱樂部的敦促下，市長簽署一項法令來保護這些尤加利樹。

此後的幾十年裡，為了保護這些樹木免受城市擴張的侵蝕，城鎮政府傾力通過分區條例，禁止在路邊開設商店。同時，樹木也越長越茂盛，許多樹木的高度超過100呎。

柏林甘市長布朗瑞吉(Michael Brownrigg)表示，隨著道路狀況惡化，柏林甘市和加州交通廳針對未來30到40年的最佳修復方案展開辯論。

在加州交通廳漸增的壓力下，市府委託成立工作小組，負責決定這些樹木的命運。普法夫是工作小組的幾名成員之一，決心找到既能修復道路又能保護樹木的方法。

工作小組最終達成的妥協方案，是在道路沿線種植400多棵新的尤加利和榆樹。布朗瑞吉表示，新種植的尤加利樹將是一種樹形更纖細的品種，這樣掉落的樹皮會更少。雖然尤加利樹的生長速度比大部分樹木都快，但要讓道路再次被樹蔭覆蓋，仍需數十年時間。

上一則

女力當道機會自己創造 矽谷女性高峰會翻轉人生

下一則

與多縣達協議 Walgreens願賠償600萬元

延伸閱讀

華人區市府賣房引搶購潮 其中1棟加價200萬賣出

華人區市府賣房引搶購潮 其中1棟加價200萬賣出
花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶
梁朝偉首度合作歐洲名導 竟和「一棵樹」對戲

梁朝偉首度合作歐洲名導 竟和「一棵樹」對戲
民代促市府撥4600萬 修補路面坑洞

民代促市府撥4600萬 修補路面坑洞
710公路北沿屋出售 價格引民怨

710公路北沿屋出售 價格引民怨

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用