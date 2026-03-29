柏林甘擬移除數百棵逾150歲尤加利樹

自詡為「樹城」的柏林甘，將移除數百棵樹齡超過150年的尤加利樹。(柏林甘市政廳臉書)

自詡為「樹城」(city of trees)的柏林甘(Burlingame)，將移除數百棵樹齡超過150年的尤加利樹。這些尤加利樹在長達2.2哩的El Camino Real大道、形成一片樹冠。這段路獲登納入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

然而，今年1月，加州交通部門開著高空作業車來到柏林甘，開始用電鋸砍伐這些已有150年歷史的古樹。舊金山紀事報報導，負責管理這段路程的加州交通部門，已砍伐約400棵尤加利樹中的80棵，未來兩年內，有超過80%的尤加利樹將被移除，並被樹苗取代。

加州交通廳和柏林甘市官員之間有長達數十年的困難談判，雙方針對樹木問題展開激烈討論。由於樹木逐漸佔據道路，樹根已裂開並扭曲人行道，導致輪椅或助行器無法通行，過度生長的樹枝也阻礙駕駛人的視線。許多樹木健康狀況不佳，在暴風雨搖擺，危及附近電線。

與日俱增的風險，甚至已說服曾經堅決反對移除樹木的人，例如柏林甘歷史學會會長普法夫(Jennifer Pfaff)。普法夫表示，失去這些樹木仍讓人痛苦，因為她從小在柏林甘長大，一直把這些樹當作地標。現在，一些樹木消失，她感覺「迷失」。

這片尤加樹林由園藝家麥克拉倫 (John McLaren) 於 1870 年種植，他後來設計舊金山金門公園。如今，這片尤加利樹林正式名稱為「Howard-Ralston尤加利樹林」，是為通往半島歷史豪宅的道路沿線、打造一道風景優美的防風林。

麥克拉倫最初的規畫延伸至聖馬刁及密爾布瑞，但為拓寬道路，這些城市裡的許多尤加利樹都被砍伐。柏林甘的尤加利樹長期保護運動始於 1908 年，當時在柏林甘婦女俱樂部的敦促下，市長簽署一項法令來保護這些尤加利樹。

此後的幾十年裡，為了保護這些樹木免受城市擴張的侵蝕，城鎮政府傾力通過分區條例，禁止在路邊開設商店。同時，樹木也越長越茂盛，許多樹木的高度超過100呎。

柏林甘市長布朗瑞吉(Michael Brownrigg)表示，隨著道路狀況惡化，柏林甘市和加州交通廳針對未來30到40年的最佳修復方案展開辯論。

在加州交通廳漸增的壓力下，市府委託成立工作小組，負責決定這些樹木的命運。普法夫是工作小組的幾名成員之一，決心找到既能修復道路又能保護樹木的方法。

工作小組最終達成的妥協方案，是在道路沿線種植400多棵新的尤加利和榆樹。布朗瑞吉表示，新種植的尤加利樹將是一種樹形更纖細的品種，這樣掉落的樹皮會更少。雖然尤加利樹的生長速度比大部分樹木都快，但要讓道路再次被樹蔭覆蓋，仍需數十年時間。