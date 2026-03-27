舊金山台貿中心主任 開講台灣醫療健康管理的新趨勢

台灣的醫療健檢、醫學美容制度享譽國際，近年來吸引不少海外人士跨海到台灣尋求更多醫療資源。（主辦單位提供）

台灣的醫療健檢、醫學美容制度享譽國際，近年來吸引不少海外人士跨海到台灣尋求更多醫療資源，為了讓更多僑胞了解台灣近年來醫療領域的發展與趨勢，金山灣區媽媽教室邀請到駐舊金山 台灣貿易中心主任劉美智開講「台灣醫療健檢與醫美服務的特色與優勢」，讓更多僑胞了解到台灣的進步與發展，更進一步可以用高性價比享受到美好的醫療資源。

劉美智（Maggie Liu）擁有台大工業工程研究所碩士、淡江大學會計系學士，大學畢業後即加入外貿協會，拓展台灣對外貿易打拚，夫婿也在外貿協會工作，曾兩次隨夫赴任荷蘭鹿特丹，在歐洲共住十年，交了許多當地好朋友。返國服務後，2025年派任舊金山台灣貿易中心主任，目前正努力為台灣「東西賣出去、人走進來」的經貿政策打拚。

她將在活動上介紹台灣醫療健檢與醫美服務的特色與優勢，並說明為何愈來愈多海外華人選擇回台灣進行健康檢查與醫療美容，並協助大家了解台灣醫療體系的品質、健檢流程及相關服務，提供海外華人規畫健康管理與醫療旅遊的參考資訊。

活動：台灣醫療健康管理的新趨勢與服務介紹

講者：駐舊金山台貿中心主任劉美智

時間：4月3日上午10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

電郵：[email protected]