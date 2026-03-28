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灣區家庭的美好回憶 大美洲主題樂園周六迎50周年 入園獲紀念徽章

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大美洲樂園 Great America迎來50周年，這是灣區許多家庭的回憶，但即將於2027年關閉。（記者江碩涵／攝影）
大美洲樂園 Great America迎來50周年，這是灣區許多家庭的回憶，但即將於2027年關閉。（記者江碩涵／攝影）

據「信使報」（Mercury News）報導，加州大美洲主題樂園（California’s Great America）周六（28日）即將迎來一個具有里程碑意義的開園季，以此紀念這家位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的遊樂園成立50周年。

1976年3月20日，這座耗資7000萬美元的樂園首次開園時，萬豪國際集團（Marriott International）前首席執行長Bill Marriott及其父親、創始人J.W. Marriott均親臨現場。據估計，當天約有1萬5千人前來體驗園內20多項遊樂設施，其中包括雙層Columbia旋轉木馬（該設施至今仍是樂園的標誌性象徵）以及Turn of the Century雲霄飛車。

開園當時的成人門票價格為7.95美元，三歲以上兒童票價便宜1美元。停車費僅需1美元，公園管理方預計大多數遊客在園內的消費會在13至15美元之間。如今，現場購買單日門票需85美元，但網路購買僅需45美元。季票仍是性價比最高的選擇，售價85美元且包含停車費。（詳情請訪問sixflags.com/cagreatamerica。）

萬豪集團於1985年將該樂園出售給聖塔克拉拉市，此後樂園幾經易手，先後由Kings Entertainment和派拉蒙娛樂公司（Paramount）經營，最終於2006年歸屬Cedar Fair集團，該集團於2024年與Six Flags集團合併。

兔巴哥（Bugs Bunny）和樂一通（Looney Tunes）角色曾是「大美洲」樂園最初的吉祥物。但五十年後，它們已被史努比（Snoopy）和花生漫畫（Peanuts）角色所取代。許多原始遊樂設施依然存在，儘管有些已更名。

其名稱也經歷了演變，從「萬豪大美洲」（Marriott’s Great America）到「派拉蒙大美洲」（Paramount’s Great America），再到如今的「加州大美洲」（California’s Great America）。

曾於1976年在「大美洲」任職的前員工們將親臨現場慶祝這一金禧紀念，其中包括戶外與旅遊作家John Poimiroo，他曾擔任該樂園的公關人員直至1980年代初。周六開園日當天，到場遊客將獲贈一枚特別的50周年紀念徽章。

耐人尋味的是，這不僅是50周年慶，也是樂園的第50個運營季，因為受新冠疫情影響，樂園在2020年曾暫停開放。

不過，令人遺憾的是，大美洲主題樂園恐怕難以迎來第52個生日。2019年，Cedar Fair公司購入了樂園下方的112英畝土地，2022年又將該地塊出售給Prologis，後者同意以6至11年的期限回租該地塊。去年6月，Six Flags集團首席財務長表示，若公司不延長租約，該樂園將在2027年運營季結束後關閉。

這應該足以成為動力，讓我們在為時已晚之前，再去Columbia旋轉木馬上體驗一次。

大美洲樂園 Great America迎來50周年，但即將於2027年關閉。（記...
大美洲樂園 Great America迎來50周年，但即將於2027年關閉。（記者江碩涵／攝影）

大美洲樂園 Great America迎來50周年，這是灣區許多家庭的回憶，但即...
大美洲樂園 Great America迎來50周年，這是灣區許多家庭的回憶，但即將於2027年關閉。（記者江碩涵／攝影）

大美洲樂園 Great America迎來50周年，這是灣區許多家庭的回憶，但即...
大美洲樂園 Great America迎來50周年，這是灣區許多家庭的回憶，但即將於2027年關閉。（記者江碩涵／攝影）

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