華美半導體協會春季論壇 探討AI基建

華美半導體協會（CASPA）3月21日於密爾比達舉辦「2026CASPA春季論壇」（Spring Symposium），以「鋪設AI超級公路：大規模重新思考記憶體與存儲」為主題，邀請產學界領袖探討AI時代基礎設施的技術演進與挑戰。活動吸引超過500名專業人士參與，針對「記憶體牆」瓶頸與架構重構展開深入討論。

CASPA現任會長王格（Gary Wang）於開場時表示，協會致力於搭建跨界交流平台，推動半導體技術創新與全球合作。隨後，多位企業CTO及AI研究專家就器件創新、架構設計到系統整合等層面，解析AI基礎設施發展藍圖。

AI重塑資料中心儲存設計

Sandisk資料中心快閃記憶體部門技術與市場總監Praveen Midha指出，AI工作負載對延遲、吞吐量與能效提出更嚴苛要求，產業正重新檢視從硬體到軟體的整體架構，推動快閃記憶體在高效能場景的導入。

江波龍（Longsys）首席科學家陳健（Jian Chen）回顧存儲產業六十年技術演進。他分析，AI推理帶來的長上下文處理與多代理（Multi-Agent）系統等新型工作負載，將使記憶體與存儲在整體系統中的角色更加多元。

硬碟技術支撐AI爆炸成長

西部數據（Western Digital）首席技術官車曉東（Xiaodong Che）強調，目前雲端與AI數據中心約八成存儲仍依賴硬碟（HDD）。他預測，硬碟容量有望在2029年前突破100TB，

且帶寬持續提升，以支撐AI數據的爆炸式成長。他指出，存儲基礎設施的可擴展性將成為未來AI競爭的核心。

圓桌論壇聚焦算力瓶頸

隨後由CASPA前會長夏海濤（Tony Xia）主持圓桌論壇，專家針對新技術發表觀點：

懷一鳴（Yiming Huai）（Avalanche Technology 首席技術官）：解析高密度STT-MRAM在航太AI系統的應用。

陳一舟（Joe Chen）總裁（TetraMem）：探討新型記憶體架構如何突破AI推理的算力與效率限制。

馬曉宇（Xiaoyu Ma）（Google DeepMind資深工程師）：分析大語言模型（LLM）推理面臨的容量與帶寬瓶頸，強調記憶體技術創新的緊迫性。

Zhizhen Zhong（Netpreme執行長）：提出「網路化分層存儲」（Networked Memory Tiering）概念，旨在解決封裝內記憶體容量受限問題。

與會人士共識認為，在AI快速演進背景下，記憶體與存儲已成為影響產業發展的關鍵基礎設施。本次論壇為未來技術合作與創新方向提供了重要參考指標。