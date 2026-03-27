全美、加州亞太商會辦小型企業圓桌會 探討挑戰與機遇

本次會議搭建深度對話平台，探討創業者面臨的挑戰，並挖掘強化加州小型企業生態體系的發展機遇。（主辦單位提供）

全國亞太商會（National ACE）及ACE基金會，攜手加州亞太商會（CalAsian Chamber）與亞太基金會於沙加緬度舉辦小型企業圓桌會議，匯聚小型企業主、政策制定者與社區領袖。本次會議搭建深度對話平台，探討創業者面臨的挑戰，並挖掘強化加州小型企業生態體系的發展機遇。

全國亞太商會（National ACE）及ACE基金會，攜手加州亞太商會（CalAsian Chamber）與亞太基金會於沙加緬度舉辦小型企業圓桌會議，匯聚小型企業主、政策制定者與社區領袖。（主辦單位提供）

沙加緬度的小型企業社群是驅動區域經濟、創造就業崗位、打造活力商業環境的核心力量。本次圓桌會議聚焦放大企業主聲音，搭建企業與決策者的直接溝通橋樑，共同探索支撐企業長期增長與可持續發展的解決方案。

「本次圓桌會議體現了我們的持續承諾，確保小型企業主獲取成功所需的資源、資金與機會。」全美亞太總商會總裁兼執行長董繼玲（Chiling Tong）指出，「匯聚創業者與政策制定者，能將對話轉化為行動，拓寬經濟增長路徑。」

「小型企業是地方與州級經濟的支柱，讓企業主的聲音納入政策討論至關重要。」加州亞太商會總裁兼執行長Pat Fong Kushida 表示，「透過此類會議，我們為創業者打造專屬空間，分享親身經歷，並與能推動實質變革的領導人攜手合作。」

這次會議邀請到加州第六選區州參議員尼耶洛（Roger Niello）、沙加緬度第四區市議員普盧克鮑姆（Phil Pluckebaum）、埃爾克格羅夫市副市長蘇恩（Darren Suen）、美國小型企業管理局區域主任盧齊（Heather Luzzi）、加州種族平等委員會委員黃思敏 (Amy Tong）、副市長塔拉曼特斯辦公室幕僚長莫妮卡李（Monika Lee）以及國會議員貝拉代表古馬卡爾（Josh Gumacal）。

圓桌會議採互動式討論形式，與會者分享經歷、挑戰與建議，共同探討強化區域小型企業發展格局的路徑。會議核心議題涵蓋資金獲取、政府資源申請、勞動力短缺問題，以及透過政策與合作夥伴關係推動小型企業增長的潛在機會。

「作為一名服務殘疾退伍軍人創辦的小型企業新進業主，圓桌會議讓我深入了解商會各項計畫，並與其他企業主、創業者建立聯繫，收穫頗豐。」帕特里西奧系統有限責任公司總裁帕特里西奧（John Patricio）表示，「會議讓我們聽到企業主的困境，並分享可行解決方案。我們深知部分挑戰無法立即解決，但只要持續邁出正確步伐，必將取得成功。」

「本次圓桌會議為小型企業提供了放大聲音的良機，整合資源切實幫助企業主。」EVEN Recharge創辦人兼執行長權約瑟夫（Joseph Kwon）說道，「全國ACE與加州亞太商會搭建了必要平台，讓小型企業暢談具體需求，並將訴求傳達給立法者與同業。」

本次圓桌會議是全美亞太德商會與加州亞太商會長期承諾的一部分，雙方將持續支持創業者、強化小型企業生態體系，推動有利於企業發展與市場競爭力的政策落地。更多資料、請上網www.nationalace.org。