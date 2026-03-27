我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

全美、加州亞太商會辦小型企業圓桌會 探討挑戰與機遇

記者江碩涵╱沙加緬度報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本次會議搭建深度對話平台，探討創業者面臨的挑戰，並挖掘強化加州小型企業生態體系的發展機遇。（主辦單位提供）
本次會議搭建深度對話平台，探討創業者面臨的挑戰，並挖掘強化加州小型企業生態體系的發展機遇。（主辦單位提供）

全國亞太商會（National ACE）及ACE基金會，攜手加州亞太商會（CalAsian Chamber）與亞太基金會於沙加緬度舉辦小型企業圓桌會議，匯聚小型企業主、政策制定者與社區領袖。本次會議搭建深度對話平台，探討創業者面臨的挑戰，並挖掘強化加州小型企業生態體系的發展機遇。

全國亞太商會（National ACE）及ACE基金會，攜手加州亞太商會（Cal...
全國亞太商會（National ACE）及ACE基金會，攜手加州亞太商會（CalAsian Chamber）與亞太基金會於沙加緬度舉辦小型企業圓桌會議，匯聚小型企業主、政策制定者與社區領袖。（主辦單位提供）

沙加緬度的小型企業社群是驅動區域經濟、創造就業崗位、打造活力商業環境的核心力量。本次圓桌會議聚焦放大企業主聲音，搭建企業與決策者的直接溝通橋樑，共同探索支撐企業長期增長與可持續發展的解決方案。

「本次圓桌會議體現了我們的持續承諾，確保小型企業主獲取成功所需的資源、資金與機會。」全美亞太總商會總裁兼執行長董繼玲（Chiling Tong）指出，「匯聚創業者與政策制定者，能將對話轉化為行動，拓寬經濟增長路徑。」

「小型企業是地方與州級經濟的支柱，讓企業主的聲音納入政策討論至關重要。」加州亞太商會總裁兼執行長Pat Fong Kushida 表示，「透過此類會議，我們為創業者打造專屬空間，分享親身經歷，並與能推動實質變革的領導人攜手合作。」

這次會議邀請到加州第六選區州參議員尼耶洛（Roger Niello）、沙加緬度第四區市議員普盧克鮑姆（Phil Pluckebaum）、埃爾克格羅夫市副市長蘇恩（Darren Suen）、美國小型企業管理局區域主任盧齊（Heather Luzzi）、加州種族平等委員會委員黃思敏 (Amy Tong）、副市長塔拉曼特斯辦公室幕僚長莫妮卡李（Monika Lee）以及國會議員貝拉代表古馬卡爾（Josh Gumacal）。

圓桌會議採互動式討論形式，與會者分享經歷、挑戰與建議，共同探討強化區域小型企業發展格局的路徑。會議核心議題涵蓋資金獲取、政府資源申請、勞動力短缺問題，以及透過政策與合作夥伴關係推動小型企業增長的潛在機會。

「作為一名服務殘疾退伍軍人創辦的小型企業新進業主，圓桌會議讓我深入了解商會各項計畫，並與其他企業主、創業者建立聯繫，收穫頗豐。」帕特里西奧系統有限責任公司總裁帕特里西奧（John Patricio）表示，「會議讓我們聽到企業主的困境，並分享可行解決方案。我們深知部分挑戰無法立即解決，但只要持續邁出正確步伐，必將取得成功。」

「本次圓桌會議為小型企業提供了放大聲音的良機，整合資源切實幫助企業主。」EVEN Recharge創辦人兼執行長權約瑟夫（Joseph Kwon）說道，「全國ACE與加州亞太商會搭建了必要平台，讓小型企業暢談具體需求，並將訴求傳達給立法者與同業。」

本次圓桌會議是全美亞太德商會與加州亞太商會長期承諾的一部分，雙方將持續支持創業者、強化小型企業生態體系，推動有利於企業發展與市場競爭力的政策落地。更多資料、請上網www.nationalace.org。

上一則

日落區深夜槍擊案22歲女喪命 25歲男被收押

下一則

東灣首家 亞洲超市H Mart都布林開幕 吸引民眾大排長龍

延伸閱讀

AI讓大型企業裁撤常規人員 小型企業加聘高技術員工

AI讓大型企業裁撤常規人員 小型企業加聘高技術員工
金兌錫攜力行中心 小商業講座輔導業者

金兌錫攜力行中心 小商業講座輔導業者
越南商會籌備邢台交流

越南商會籌備邢台交流
北美台商總會華府叩門之旅 聚焦推動台美經貿交流

北美台商總會華府叩門之旅 聚焦推動台美經貿交流
CTBC中國信託銀行同慶燈會 推客戶專屬優惠

CTBC中國信託銀行同慶燈會 推客戶專屬優惠

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
在別處屬富裕，在本地舉步維艱。舊金山年收入40萬元家庭，卻不堪托兒費用重擔。(舊金山縣市府臉書)

美家庭中位數5倍…舊金山年收入40萬 仍不堪托兒費重擔

2026-03-20 16:05
圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）

美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成

2026-03-20 22:30

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國