金山屋主檢視房產估值 3月31日前可申請免費調整

郭華健提醒舊金山房主檢視房產估值，3月31日截止可申請免費調整。（記者李怡╱攝影）

舊金山 估值官郭華健（Joaquín Torres）26日召開中文媒體圓桌會議，呼籲全市屋主應於3月31日前申請「非正式估值審查」（Informal Review），檢視自家房產估值是否高於市場價值，以免在2026至2027財政年度繳納過高房產稅。

郭華健及其團隊將於30日為居民面對面講解房屋估值免費申請活動。（記者李怡╱攝影）

郭華健指出，房產稅是依據房屋估值計算。若市場價格低於政府評估值，加州 法律允許進行「臨時性下調」，幫助屋主減輕稅負。這項非正式審查服務完全免費，適用於獨立屋、公寓、城市屋、住商兩用單位及合作公寓等多類住宅。

郭華健說，若屋主認為目前估值高於市場價格，應把握機會提出申請，「這是一個在稅單發出前，讓屋主免費重新檢視房屋價值的管道，程序相對簡單且容易取得。」

根據規定，申請人需提交書面申請，並附上支持房價的證據，例如近期成交紀錄或由持牌估價師出具的報告，估值時間需盡量接近2026年1月1日（課稅基準日），且不得晚於3月31日。市府提供多種申請方式，包括線上平台、電子郵件或郵寄，相關表格可在官方網站查詢。

市府將依據申請人提供的市場資料與可比交易紀錄，評估房屋在2026年1月1日的市場價值，並與原本經通膨調整後的評估值比較。若市場價值較低，該年度估值將下調，並反映在7月寄發的估值通知中，最終影響10月發出的房產稅單。

需要注意的是，此類調整僅適用於2026年度。若未來房市回升，估值將依法恢復，且「第13號提案」（Proposition 13）規定的年度通膨調整仍會持續適用。

此外非正式審查與正式申訴程序不同。若屋主對結果仍有異議，可於秋季向獨立運作的估值上訴委員會（Assessment Appeals Board）提出正式申訴。

郭華健提醒舊金山房主檢視房產估值，3月31日截止可申請免費調整。（受訪者供圖）

估值官辦公室將舉辦「認識你的估值官」（Meet Your Assessor）社區說明會，向民眾解說房產估值、Proposition 13與19相關政策，並提供現場問答機會，協助居民更了解自身權益。