金山Airbnb短租屋向市中心轉移 已非米慎區最多

舊金山市中心社區現擁有最多Airbnb房源，並非米慎區。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山Airbnb租賃市場格局正在發生變化。短期租賃房源正向城市核心區轉移，且總數量較十年前有所減少。與此同時，隨著租賃量下降，每名房東管理的房源數量比例卻在上升，表明越來越多的人在同時經營多個房源。

從某種意義上說，這反映了時代特徵，管理公司已成為Airbnb短期租賃的常見中介。但在舊金山這座對平台實施嚴格監管的城市，這也昭示著短期租賃服務正回歸其發源地市中心區域。

據Inside Airbnb數據顯示，Airbnb房源現已向市中心、下諾布山（Lower Nob Hill）和田德隆區（Tenderloin）集中，取代了過去十年間房源最多的米慎區（Mission District）。其他房源占比高的區域包括南市場區（South of Market）、西增區（Western Addition）和外日落區（Outer Sunset）。而Diamond Heights、Golden Gate Park、Presidio及毗鄰的Presidio Heights與Sea Cliff社區的房源則最少。值得注意的是，該市禁止在Presidio進行短期租賃。

舊金山居民使用Airbnb的方式似乎也在發生變化。過去十年間「短期租賃活動」（即30晚以下住宿）呈現下降趨勢，出現向「中長期租賃」（30天至1年）轉變的趨勢。Airbnb內部數據顯示，2017至2019年間中長期租賃房源增長600%，主要集中在米慎區和西增區。

舊金山Airbnb趨勢的另一顯著變化是房源管理者數量減少。過去十年間，市中心及市政中心區域擁有多套房源的房東數量增長近三倍。擁有多個房源的房東可能包括分時度假業主或管理公司、品牌連鎖酒店、房地產投資者以及物業租賃管理公司。這些管理公司通常在多個城市擁有數十甚至數百個房源，部分公司甚至運營多個房東帳戶。

眾多法規也共同塑造著舊金山Airbnb的格局。旅遊酒店和分時（timeshare）度假酒店占據該市Airbnb供應的重要份額，且集中分布於市中心、市政中心、南市場區和諾布山等高密度區域。

舊金山「酒店轉換條例」（Hotel Conversion Ordinance）允許住宅酒店（即單間住宿設施，通常為低收入居民提供住所）在旅遊旺季（5月至9月）通過Airbnb等平台向遊客出租房間時免於短期租賃註冊。

Airbnb 2019年收購HotelTonight平台後，酒店業在該平台的布局顯著擴大。HotelTonight允許酒店發布可即時預訂的空房。儘管該平台與Airbnb獨立運營，部分酒店仍選擇雙平台同步投放。入駐Airbnb使酒店能對兩類客群實行差異化定價，同時覆蓋兩大客源：偏好傳統酒店客房的群體，以及在Airbnb等平台搜尋優惠的群體。