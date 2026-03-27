灣區咖啡價再創新高 最貴1杯要價105元

舊金山咖啡店Wild Fox一款咖啡售價高達105美元，刷新灣區紀錄。（取自谷歌地圖）

近年，灣區咖啡 屢次因高價成為媒體頭條新聞，從16美元一杯咖啡、20美元的風味特調咖啡，到75美元的手沖咖啡，如今似乎又有一家咖啡店刷新天價紀錄，一杯咖啡售價竟高達105美元。

舊金山 紀事報報導，提供這款奢華咖啡的是位於舊金山的日式風格咖啡店Wild Fox。為了調製這杯售價高達三位數的咖啡，該店選用產自巴西東南部的咖啡豆，並由備受推崇的知名烘焙商Glitch Coffee在東京烘焙。

Wild Fox是由Spro Coffee Lab夫妻檔李里奇（Rich Lee，音譯）與歐塔尼斯（Liza Otanes）和曾任職於Liholiho Yacht Club的主廚小野崎翼（Tsubasa Onozaki）於2025年底共同開設。李里奇表示，他的目標之一是為顧客提供最高品質的頂級咖啡。

Wild Fox咖啡的價格並非款款都令人咋舌。他們的普通滴漏式咖啡一杯4.75美元，濃縮咖啡一杯5.75美元，手沖咖啡起價為9美元，但所有飲品均選用優質咖啡豆製作。李里奇說：「我們選用的咖啡豆都是為了參賽種植的，而不是為了做成大宗商品的咖啡豆。」

紀事報稱，精品咖啡豆種植者會專門為咖啡大賽參賽者小量生產咖啡豆。為了讓評審留下深刻印象，參加咖啡大賽的咖啡師們通常會選用稀有品種的咖啡豆，或是使用能呈現獨特風味的新沖調技術。

Wild Fox這款售價105美元的咖啡使用的是產自巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、採收於2024年的咖啡豆。這個咖啡豆在Cup of Excellence大賽中獲得93.14的高分，成為當年巴西賽區的冠軍。

李里奇說：「身為咖啡店老闆，你一定希望自己能提供其他咖啡店無法提供的咖啡。」但他沒有透露他購買這批咖啡豆的具體金額。

李里奇表示，咖啡店自去年12月開業以來，已售出七杯這款定價105美元的咖啡。

天價咖啡並非絕無僅有，杜拜的Julith Coffee就曾推出過一杯要價近1000美元的巴拿馬咖啡。美國南加州的Klatch Coffee也曾推出過一款同樣產自巴拿馬的咖啡，這款咖啡豆多次被冠以「全球最貴」的頭銜，2019年的拍賣價格突破每磅1000美元。