我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

加州海岸小鎮農舍 桃莉巴頓曾隱居

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從2004年起約10年間，桃莉巴頓曾擁有位在聖伊內斯谷的索夫（Solvang）的這處房產。（Google Maps）
從2004年起約10年間，桃莉巴頓曾擁有位在聖伊內斯谷的索夫（Solvang）的這處房產。（Google Maps）

媒體SFGATE 報導，在聖伊內斯谷（Santa Ynez Valley）索夫（Solvang）的Alisal路與Maple大道的交叉口，有一座位於西北角的百年老農舍，大門上方的彩繪玻璃招牌寫著「桃莉」（Dolly）這個名字，旁邊還配有一隻標誌性的黃色蝴蝶。屋外的圍欄上還有另一塊招牌，上面同樣有一隻蝴蝶，寫著：「歌手、演員及美國偶像桃莉巴頓的舊居」（Former home of Dolly Parton, Singer, Actress & American Icon）。

這棟建於1920年左右、外觀樸素的白房子曾屬於這位歌手。其車道異常寬敞，長度足以容納她數十年來最鍾愛的旅行房車，車道上還矗立著一座形似小白教堂的鳥屋。唯有在田納西的桃莉伍德主題公園（Dollywood theme park）待過的人，才會認出這是公園內那座教堂的複製品，該教堂以接生巴頓出生的醫師命名。

房地產開發商拉普（Cris Lapp）因疫情從南加州遷居至聖伊內斯谷，於2022年以約130萬美元的價格購得該房產。如今，這裡被改造成了三套獨立的長期出租房；車庫內還設有一間假髮室。

從2004年起約10年間，桃莉巴頓曾祕密擁有這處房產，而該房產所在的中央海岸（Central Coast）地區，是當地最熱門的旅遊目的地之一，其地理位置其實並不算隱密。

這處房產面積不大，緊鄰街道，這棟溫馨小農舍樸素的外觀或許正是吸引巴頓的地方。「我聽說這讓她想起了祖母的童年故居，」拉普在帶SFGATE參觀房產時說道。

耐人尋味的是，她從未在公開場合提及過這處房產，索夫這棟房子鮮為人知。

如今，拉普正致力於在這座丹麥風情小鎮中傳承巴頓的歷史，但他不得不費一番功夫，才得以證實桃莉巴頓曾在此擁有房產。最終的證實來自縣檔案：桃莉巴頓企業曾為該房產的改造申請過許可。屋內也留有這位巨星曾在此居住的細微痕跡；這位以極致奢華著稱的偶像，還在前院安裝了一座裝飾性的微型風車。

雖然許多人都願意支付高價通過Airbnb租住這棟房子，但這處房產的規畫用途並不允許此舉。

上一則

舊金山全球資安會議 台灣數發部長林宜敬率團參展 台灣扮演重要角色

下一則

CarMax轉售二手車違規 加州6縣市獲賠110萬

延伸閱讀

華人區市府賣房引搶購潮 其中1棟加價200萬賣出

華人區市府賣房引搶購潮 其中1棟加價200萬賣出
侵吞東灣基督教會48萬公款 73歲前財務秘書被起訴

侵吞東灣基督教會48萬公款 73歲前財務秘書被起訴
紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」
私密景點／蒙多西諾…北加州10個最可愛小鎮 必訪

私密景點／蒙多西諾…北加州10個最可愛小鎮 必訪
710公路北沿屋出售 價格引民怨

710公路北沿屋出售 價格引民怨

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
根據路透報導，Meta計畫裁員，並開始制定裁員方案，目前裁員日期與規模尚未確定。（記者江碩涵╱攝影）

AI反噬搶工作 傳Meta擬裁員1.5萬人 工程師嘆「諷刺」

2026-03-18 02:20
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
華男Terry Kwong吿國稅局獲勝訴，數百萬人2026年或可獲更多退稅。（示意圖取自Unsplash.com）

「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止

2026-03-19 02:20

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭