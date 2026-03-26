加州海岸小鎮農舍 桃莉巴頓曾隱居

從2004年起約10年間，桃莉巴頓曾擁有位在聖伊內斯谷的索夫（Solvang）的這處房產。（Google Maps）

媒體SFGATE 報導，在聖伊內斯谷（Santa Ynez Valley）索夫（Solvang）的Alisal路與Maple大道的交叉口，有一座位於西北角的百年老農舍，大門上方的彩繪玻璃招牌寫著「桃莉」（Dolly）這個名字，旁邊還配有一隻標誌性的黃色蝴蝶。屋外的圍欄上還有另一塊招牌，上面同樣有一隻蝴蝶，寫著：「歌手、演員及美國偶像桃莉巴頓的舊居」（Former home of Dolly Parton, Singer, Actress & American Icon）。

這棟建於1920年左右、外觀樸素的白房子曾屬於這位歌手。其車道異常寬敞，長度足以容納她數十年來最鍾愛的旅行房車，車道上還矗立著一座形似小白教堂的鳥屋。唯有在田納西的桃莉伍德主題公園（Dollywood theme park）待過的人，才會認出這是公園內那座教堂的複製品，該教堂以接生巴頓出生的醫師命名。

房地產開發商拉普（Cris Lapp）因疫情從南加州遷居至聖伊內斯谷，於2022年以約130萬美元的價格購得該房產。如今，這裡被改造成了三套獨立的長期出租房；車庫內還設有一間假髮室。

從2004年起約10年間，桃莉巴頓曾祕密擁有這處房產，而該房產所在的中央海岸（Central Coast）地區，是當地最熱門的旅遊目的地之一，其地理位置其實並不算隱密。

這處房產面積不大，緊鄰街道，這棟溫馨小農舍樸素的外觀或許正是吸引巴頓的地方。「我聽說這讓她想起了祖母的童年故居，」拉普在帶SFGATE參觀房產時說道。

耐人尋味的是，她從未在公開場合提及過這處房產，索夫這棟房子鮮為人知。

如今，拉普正致力於在這座丹麥風情小鎮中傳承巴頓的歷史，但他不得不費一番功夫，才得以證實桃莉巴頓曾在此擁有房產。最終的證實來自縣檔案：桃莉巴頓企業曾為該房產的改造申請過許可。屋內也留有這位巨星曾在此居住的細微痕跡；這位以極致奢華著稱的偶像，還在前院安裝了一座裝飾性的微型風車。

雖然許多人都願意支付高價通過Airbnb租住這棟房子，但這處房產的規畫用途並不允許此舉。