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代表富裕區 羅康納卻致力解決財富不平等

編譯組╱綜合報導
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代表矽谷卻是桑德斯盟友，羅康納將解決財富不平等問題視為其核心政治使命。(羅康納臉書)
代表矽谷卻是桑德斯盟友，羅康納將解決財富不平等問題視為其核心政治使命。(羅康納臉書)

來自聖塔克拉拉的民主黨國會議員羅康納(Ro Khanna)才取得他政治生涯最大勝利之一，即為不顧川普總統反對、迫使有關已故性侵犯者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的調查文件得以公開，並在過程中迅速提升全國知名度。近來，又以解決財富不平等問題，將其視為核心政治使命。

舊金山紀事報報導，就在億萬富翁居民紛紛逃離加州、以躲避擬議財富稅之際，羅康納在社交媒體上發布一條饒具諷刺、引用羅斯福名言的貼文：「我會非常想念他們。」

這個發言衝擊矽谷高層，也具體化了羅康納在政治崛起過程的矛盾：在美國最富裕國會選區，由一位桑德斯(Bernie Sanders)盟友作為代表，而這位盟友一直將財富不平等作為其政治生涯的核心議題。

科技領袖們已快速採取行動、招募對抗羅康納的挑戰者。本月初，企業家艾賈瓦爾(Ethan Agarwal)宣布參選，競選綱領為羅康納已失去他所在社區的價值觀。若批評者拿出雄厚財力發起競選，這將是羅康納近十年來進入國會以來，政治前途的最大威脅。

不過羅康納似乎並不擔心。他在接受舊金山紀事報採訪時表示，自己從未在選區內如此受歡迎。他最近與桑德斯聯手推出一項全國性的財富稅提案，進一步強化財富稅政策，他更樂於討論民主黨如何贏回川普的選民，而他的南灣選區中，川普的支持者並不多。

在為競選總統做準備之際，羅康納希望在2028年民主黨初選接過桑德斯進步民粹主義的旗幟。他指出，在現代美國政治，最重要的品質是勇氣。他願意堅持自己的信念，即使面對所在選區最有權勢的人。

羅康納最近的動作，暗示放眼白宮，他經常出現在保守派節目和播客，進行媒體宣傳，並訪問南卡羅來納州和新罕布什爾州等早期投票州，致力促使自己躋身總統候選人之列。

去年，羅康納的政治生涯達到新巔峰，他與肯塔基州共和黨眾議員梅西(Rep. Thomas Massie)聯手發起一項強制公開備受關注艾普斯坦檔案的請願活動。川普曾承諾公開這些檔案，但最終卻放棄。這項努力最終演變成一場以弱勝強的勝利，不僅在華府引起轟動，也一度牽動全美目光。

如今，羅康納以傳統兩黨合作精神，將其視為民主黨重返白宮的路線圖。

共和黨 白宮 桑德斯

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