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「子彈是餘生」 寺尾哲也灣區巡講 談科技移民離散經驗

記者江碩涵╱舊金山報導
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台灣作家寺尾哲也展開「子彈是餘生（Spent Bullets）」英譯版北美巡迴講座，經紐約、德州後，本周抵達北加州灣區，3月27日在紅木市的Fireside Books & More獨立書店以及30日在舊金山大學進行作家講座。（作者提供）
台灣作家寺尾哲也展開「子彈是餘生（Spent Bullets）」英譯版北美巡迴講座，經紐約、德州後，本周抵達北加州灣區，3月27日在紅木市的Fireside Books & More獨立書店以及30日在舊金山大學進行作家講座。（作者提供）

為推動台灣文學走向世界，在文化部支持下，台灣作家寺尾哲也展開「子彈是餘生（Spent Bullets）」英譯版北美巡迴講座，經紐約、德州後，本周抵達北加州灣區，3月27日在紅木市的Fireside Books & More獨立書店以及30日在舊金山大學進行作家講座，全程共巡迴四城、辦七場活動。寺尾哲也將與譯者Kevin Wang同台，從文本出發，探討科技移民、離散經驗與身分認同等議題。

文化部表示，近年台灣文學作品外譯成果豐碩，許多佳作英譯本陸續上市，寺尾哲也曾於2025年受邀參與多倫多國際作家節，分享本作譯本並獲熱烈迴響。此次從紐約出發，續由駐休士頓及駐洛杉磯台灣書院接力安排巡迴至德州及加州，期盼延續前次熱度，深入故事所設定的矽谷場景，持續擴大台灣文學在英語出版市場與北美讀者群之間的實質影響力。

寺尾哲也具有台大資工背景與卡內基美隆大學軟體工程碩士學位，曾任外商軟體工程師八年。「子彈是餘生」為其首部短篇小說集，揉合求學與職場經驗，描繪科技菁英光鮮表象背後的孤獨與創傷。本作獲2023年台灣文學獎金典獎及蓓蕾獎肯定，並成功售出英文、韓文及電影版權。

「子彈是餘生」英文版由曾獲傅爾布萊特獎助金的Kevin Wang翻譯，於2025年底由美國知名出版社HarperVia發行。HarperVia近年也積極引進台灣作品，曾於2024年推出「房思琪的初戀樂園」英譯本。

本次北美巡講，作譯者針對各地藝文機構與學術單位特性規畫不同講題，呈現「子彈是餘生」的多元面向。除將深入探討科技菁英的「失敗移民」與離散經驗，剖析矽谷光環背後的心理創傷，觸及跨國科技文化與亞洲世代焦慮的共鳴，另將結合台灣生活經驗及翻譯實務，討論翻譯如何成為政治與文化歸屬感的交會點。期盼透過與作譯者近距離交流，讓北美讀者深刻體驗台灣文學的多元面貌與思想深度。

巡迴講座資訊

時間：3月27日下午6時30分

地點：獨立書店Fireside Books & More

地址：2421 Broadway, Redwood City, CA 94063

資訊： https://firesiderwc.com/events

時間：3月30日下午5時

地點：舊金山大學文理學院Lone Mountain Main Handlery Room

地址：2820 Turk Blvd, San Francisco, CA 94118

資訊：https://www.usfca.edu/event/failed-migrations-big-tech-engineers-and-diasporic-experience-spent-bullets/13103749

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