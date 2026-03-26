我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

舊金山房產估值或高於市價 屋主把握複查期限

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山房產估值或高於市價，提醒屋主把握申請複查期限。示意圖。（記者李怡╱攝影）
舊金山房產估值或高於市價，提醒屋主把握申請複查期限。示意圖。（記者李怡╱攝影）

隨著房市波動，舊金山部分房產的政府估值可能與市場價格出現落差。舊金山估值官郭華健（Joaquín Torres）本周將於市政廳舉行媒體圓桌會議，提醒本地屋主，「非正式估值審查」（Informal Review）申請截止日期將至，呼籲符合資格者及早提出申請，以避免多繳房產稅。

郭華健辦公室表示，「非正式估值審查」是免費服務，主要針對認為自家房產政府估值高於當前市場價值的屋主。透過申請該項目，屋主可要求重新評估房產價值，若審查結果確認估值偏高，未來的房產稅負也有機會相應下調。

近年來，隨著利率上升及市場變動，部分社區房價出現調整，但政府估值更新往往存在時間差，導致部分屋主仍按較高估值繳稅。對於固定收入者，尤其是華裔長者或持有自住房的家庭而言，這筆差額可能帶來不小負擔。市府因此鼓勵屋主主動檢視自家房產估值是否合理，善用相關資源。

郭華健指出，許多屋主對該項目並不熟悉，錯過申請期限的情況時有所聞。他強調，「非正式估值審查」流程相對簡便，不涉及申請費用，是屋主維護自身權益的一項重要管道。

不少華裔居民表示，近兩年生活成本持續上升，從油價、保險到日常開支都在增加，若房產稅再因估值偏高而「多繳」，無形中讓家庭負擔更加沉重。

屋主陳女士說：「我們是自住房，沒有投資打算，只希望開支穩定，如果有機會調整稅額，當然會想了解看看。」

華裔工程師Eric Zhao是首次購屋的年輕家庭。他表示，對於政府估值與市場價格的差異並不熟悉，往往等到收到稅單才發現金額偏高，「身邊朋友提醒後才知道有這個申請管道，如果市府能多做一些宣導，會幫助很多像我們這樣的新手屋主。」

市府呼籲，面對房市變化，屋主應主動關注自身房產估值狀況，及早行動，以確保所繳稅額符合實際市場價值，減輕不必要的經濟負擔。

舊金山

上一則

CarMax轉售二手車違規 加州6縣市獲賠110萬

下一則

補罷工停課…金山學區本學年上課延長5天 晚1周放暑假

延伸閱讀

麻州地稅續升… 平均每戶逾8000元 威鎮2.6萬全州最高

麻州地稅續升… 平均每戶逾8000元 威鎮2.6萬全州最高
南加高檔住宅區 嚴管外觀惹怨

南加高檔住宅區 嚴管外觀惹怨
新州地稅減免新規 換房需表明未離州

新州地稅減免新規 換房需表明未離州
地產投資／外國人買房 如何持有學問大

地產投資／外國人買房 如何持有學問大
歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬

歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
根據路透報導，Meta計畫裁員，並開始制定裁員方案，目前裁員日期與規模尚未確定。（記者江碩涵╱攝影）

AI反噬搶工作 傳Meta擬裁員1.5萬人 工程師嘆「諷刺」

2026-03-18 02:20
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
華男Terry Kwong吿國稅局獲勝訴，數百萬人2026年或可獲更多退稅。（示意圖取自Unsplash.com）

「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止

2026-03-19 02:20

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭