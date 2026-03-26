舊金山房產估值或高於市價 屋主把握複查期限

舊金山房產估值或高於市價，提醒屋主把握申請複查期限。示意圖。（記者李怡╱攝影）

隨著房市波動，舊金山 部分房產的政府估值可能與市場價格出現落差。舊金山估值官郭華健（Joaquín Torres）本周將於市政廳舉行媒體圓桌會議，提醒本地屋主，「非正式估值審查」（Informal Review）申請截止日期將至，呼籲符合資格者及早提出申請，以避免多繳房產稅。

郭華健辦公室表示，「非正式估值審查」是免費服務，主要針對認為自家房產政府估值高於當前市場價值的屋主。透過申請該項目，屋主可要求重新評估房產價值，若審查結果確認估值偏高，未來的房產稅負也有機會相應下調。

近年來，隨著利率上升及市場變動，部分社區房價出現調整，但政府估值更新往往存在時間差，導致部分屋主仍按較高估值繳稅。對於固定收入者，尤其是華裔長者或持有自住房的家庭而言，這筆差額可能帶來不小負擔。市府因此鼓勵屋主主動檢視自家房產估值是否合理，善用相關資源。

郭華健指出，許多屋主對該項目並不熟悉，錯過申請期限的情況時有所聞。他強調，「非正式估值審查」流程相對簡便，不涉及申請費用，是屋主維護自身權益的一項重要管道。

不少華裔居民表示，近兩年生活成本持續上升，從油價、保險到日常開支都在增加，若房產稅再因估值偏高而「多繳」，無形中讓家庭負擔更加沉重。

屋主陳女士說：「我們是自住房，沒有投資打算，只希望開支穩定，如果有機會調整稅額，當然會想了解看看。」

華裔工程師Eric Zhao是首次購屋的年輕家庭。他表示，對於政府估值與市場價格的差異並不熟悉，往往等到收到稅單才發現金額偏高，「身邊朋友提醒後才知道有這個申請管道，如果市府能多做一些宣導，會幫助很多像我們這樣的新手屋主。」

市府呼籲，面對房市變化，屋主應主動關注自身房產估值狀況，及早行動，以確保所繳稅額符合實際市場價值，減輕不必要的經濟負擔。