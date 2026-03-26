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舊金山消防員未來4年也加薪14% 與警察相同

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山消防員工會與市府達成初步協議，未來4年將為消防員加薪14%。(取自舊金山消防局）
舊金山消防員工會與市府達成初步協議，未來4年將為消防員加薪14%。(取自舊金山消防局）

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山消防員工會與市府達成初步協議，未來4年將為消防員加薪14%，與先前警方達成的加薪幅度一致。該合約已於本周二獲消防員工會地方798（San Francisco Firefighters Local 798）領導層通過，接下來將交由基層會員表決，隨後再送交市議會審議。

這項協議意味著市長羅偉（Daniel Lurie）已先後處理兩大公共安全工會的薪資談判。此前，舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）亦通過類似的四年合約，同樣提供14%的加薪方案。

不過，在市府財政持續吃緊的背景下，大幅加薪也引發外界對預算壓力的關注。舊金山目前面臨約8億7700萬元的兩年預算缺口，主要受到疫情後經濟復甦緩慢及聯邦資金減少影響。市長與市議會須在今夏前，提出平衡預算方案。

根據工會說法，此次消防員加薪將主要集中於合約後期支付。現行消防員基本薪資約從入職的9萬元起，至服務滿7年，約15萬2000元不等。除整體加薪外，服務滿10年以上者還將獲得3%的額外獎金，以反映其訓練與專業程度。此安排與警方合約中，服務滿5年以上可獲3%留任獎金的設計相似。

消防員工會主席格布勒(Sam Gebler)表示，這份協議「公平且取得平衡」，既支持前線消防與急救人員，也兼顧市府財政責任。

羅偉指出，消防員長期處於高風險環境，市府有責任提供合理支持，同時確保整體財政可持續。

然而，智庫「舊金山灣區規畫與都市研究協會」（SPUR）近期發布報告指出，警消人事成本已占市府可支配預算相當比率，此次加薪可能為其他市府員工帶來示範效應。報告警告，未來若其餘約3萬1000名市府員工在談判中提出類似要求，將進一步壓縮公共服務支出空間，甚至將財政負擔轉嫁至未來世代。

對此，消防員工會強烈反駁報告內容，批評其分析存在「重大錯誤與方法偏差」，並指使用不當比較與統計，未能真實反映公共安全運作需求。市長辦公室則未對該報告作出回應。

除了薪資談判外，羅偉今年亦面臨多項勞工與政策挑戰，包括提出11月選票提案，擬提高未來公投門檻，以及要求各市府部門規畫削減約500個職位，以應對持續擴大的財政壓力。

舊金山

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