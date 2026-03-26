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洛威爾高中出題爭議教師辭職 華裔家長意見分歧

記者李怡／舊金山報導
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洛威爾高中數學教師辭職引關注。（本報檔案照）
洛威爾高中數學教師辭職引關注。（本報檔案照）

舊金山市菁英公立高中洛威爾（Lowell High School）數學教師陳湯姆（Tom Chan，音譯）因測驗題內容引發爭議，在被校方停職後已正式辭職。事件持續延燒，引發華裔家長對教學方式、校方處理程序及學生學習影響的廣泛討論。

根據舊金山聯合學區（SFUSD）確認，陳老師本月初被安排行政休假，隨後辭去教職。目前尚不清楚學區對該教師的調查是否在其辭職前已經展開，也未說明雙方是否達成任何離職協議。該教師本人未回應媒體查詢。

爭議源於上月一份九年級代數I測驗題。題目內容包括以「約會花費與女性體重成正比」為情境進行計算，並描述「胖子被踢上空中」等情節，部分題目亦涉及學生身高、體重等個人資訊。投訴家長認為，相關內容帶有身材羞辱及性別刻板印象，可能對學生傳遞不當價值觀。

多名華裔家長接受本報採訪時，對事件有不同看法。家長吳淑美表示，陳老師在校任教逾20年，長期深受學生喜愛，「很多學生都支持他，畢業後還會回來找他」。她指出，陳老師教學方式生動，能將抽象的數學概念講得容易理解。

另一名家長認為，事件在媒體報導後被迅速放大，「可能只是個別家長的意見，但對老師的聲譽影響很大」。她表示，從學生平時的回饋來看，師生關係良好，「如果只是用詞不當，卻讓一位用心教學的老師離開，確實令人惋惜。」

家長Karen也表示，她的女兒曾修讀陳老師課程，「原本枯燥的數學變得有趣」，老師平時還會準備零食或午餐與學生分享，讓學生感受到關心與支持。

除了對教師的評價分歧外，家長普遍關心的是課程銜接問題。有家長指出，自陳老師停職後，部分班級缺乏穩定代課教師，學生須透過影片或自學完成課程。隨著4月AP考試臨近，不少家庭對學習進度感到焦慮。

多位家長表示，希望學區在處理個案時，能更全面了解教師長期教學表現與學生回饋，同時盡快安排穩定教學資源，避免影響學生在關鍵學期的學習。

此事件也再度引發對校園文化與教材內容的討論。教育界人士指出，課堂不僅傳授知識，也潛移默化影響學生價值觀，教師在設計教材時須更加謹慎，避免無意中強化性別、體型等方面的偏見；同時，學校在處理爭議時，也需在尊重多元價值與維護教學品質之間取得平衡。

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