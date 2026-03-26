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補罷工停課…金山學區本學年上課延長5天 晚1周放暑假

編譯組／綜合報導
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舊金山學區教委會通過將本學年上課時間延長五天，以彌補罷工造成的損失。(取材自舊金山聯合學區臉書)
舊金山學區教委會通過將本學年上課時間延長五天，以彌補罷工造成的損失。(取材自舊金山聯合學區臉書)

舊金山聯合學區(SFUSD)今年暑假開始時間將推遲一周，可能會影響家庭度假或其他計畫。導因於學區官員試圖彌補上個月教師罷工造成的停課天數損失。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山教育委員會24日晚間以6比1的投票結果，決定在學年日曆增加五天。學校暑假起始日期將從6月3日改為6月10日，以彌補今年2月份因罷工而停課一周所造成的損失。

舊金山教育委員會成員雷伊(Supryia Ray)投反對票，她說聽到「許多人擔憂很多學生甚至不會來上課，也擔心這額外的時間裡，將提供何種教學」。她認為，延後放假基本上對家庭和學生都不友善。

由工會領導人組成的日曆委員會，建議教育委員會延長學年，而不是將這五天的假期分散到多個學年。

根據學區，這項提案可確保學生獲得完整的教學時間，避免延誤，最大限度減少對學區的財務影響，將干擾限制在一個學年內，提供明確時間，學生、家長和教職員工可以此進行2026年暑期規畫。

即使是一些投票支持計畫的教育委員會成員也並不認為其對家庭友好，但為避免為學區帶來財務損失，還是支持這個方案。舊金山聯合學區經費來源主要基於學生平均每日出席率。教育委員古普塔(Parag Gupta)表示，若委員會不批准提案，學區將損失慘重，情況將是不幸的。當局不希望削減比現在更多的經費。

委員會也以四比三的投票結果批准一項新方案，將代數課程重新引入所有初中。這是家長和家庭十年來努力爭取的結果。

學區總監史瑞慶(Maria Su)表示，確實是一個重要的里程碑。走到今天這一步並不容易，也並非一帆風順。學區始終以公平為本，始終以學生的最佳利益為出發點。

根據已獲批准的方案，所有八年級學生除了必修的數學8課程(Math 8)、此為包含代數預備概念的通用核心課程之外，還可選擇選修代數1(Algebra 1)。符合特定學術資格標準並與學校輔導員面談的學生可以選擇不修數學8，直接學習代數。

根據24日通過的新政策，七年級學生若在標準化數學考試(standardized math tests)取得足夠高分數，並且證明自己能夠學習代數1而無須在九年級重修，則可選擇不學習代數1，但具體細節仍不清楚。

具體的門檻標準在委員會成員引發爭議，有些人認為應該設定較高標準，而有些人則主張降低標準，以便為更多家庭提供選擇。學區尚未最終確定具體的標準。

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