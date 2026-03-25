納巴縣知名米其林三星餐廳涉欠薪 逾50員工提告

納巴谷著名餐廳「法國洗衣店」因涉嫌違反勞動法被其員工提起訴訟。(Google Maps)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，「法國洗衣店」（French Laundry）的一名前員工以未支付工資及涉嫌違反加州勞動法多項規定為由，對這家米其林三星餐廳提起訴訟。

該訴訟由原告貝泰塔（Elena Flows Beteta）於3月19日在納巴縣高等法院提起。根據訴狀，她在2022年至2025年間曾在「法國洗衣店」擔任洗碗工約兩年半。

訴狀稱，貝泰塔代表自己及「50多名現任和前任受侵害員工」起訴「法國洗衣店」及托馬斯凱勒餐飲集團（Thomas Keller Restaurant Group），指控其涉嫌違反勞動法，包括拖欠工資、未支付帶薪休假，以及未提供用餐和休息時間。

貝泰塔的訴訟依據「2004年加州勞工法私人檢察官總案法案」（PAGA）提起，該法允許員工代表自己及他人起訴雇主勞動法違規行為，並可能追回民事罰款。此類訴訟曾為餐飲業員工帶來巨額賠償，2022年舊金山灣區一家印度連鎖餐廳就曾向300多名員工支付了220萬元的和解金。

托馬斯凱勒餐飲集團表示，他們「僅通過媒體獲悉此訴訟」，並稱貝泰塔「毫無根據地聲稱她還代表其他員工」。

貝泰塔的訴訟稱，每周有三到四次，她和其他員工在打卡下班後仍被要求繼續工作，以完成「下班後任務」，而這些工作均未獲得報酬。員工因排隊打卡而損失了工資，這些等待通常「至少五分鐘」，往往導致「用餐時間縮短」。

訴狀還指控員工「經常錯過用餐時間」，即使獲得用餐時間，也「往往推遲、縮短和／或被中斷」。貝泰塔聲稱，大約每周一次，她會在用餐期間被主管叫回，去處理與工作相關的事務，例如處理垃圾。

訴狀指出，員工休息時間以及「合適的休息場所」也「經常被剝奪」，且餐廳使員工面臨「中暑的高風險」，因為他們被要求在「遠超」華氏80度的溫度下「持續工作」，沒有降溫的機會。

訴狀稱，員工洗手間既不在「合理可達範圍內」，且「長期處於骯髒狀態」。

過去十年間，托馬斯凱勒餐飲集團曾面臨其他訴訟。2016年，一名曾任職於Per Se餐廳的員工以懷孕歧視為由起訴該公司及凱勒本人；2023年，聯邦平等就業機會委員會（EEOC）就性騷擾指控起訴該餐飲集團，以及加州工業關係局（California Department of Industrial Relations）於2025年針對托馬斯凱勒餐飲集團提起的工資盜竊指控。

貝泰塔訴訟案的聽證會定於8月舉行。