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亞裔電影節再現多元文化身分與記憶 5月7日金山登場

記者李怡/舊金山報導
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2026亞裔電影節CAAMFest將於5月7日至10日在舊金山舉行。（受訪者供圖）
2026亞裔電影節CAAMFest將於5月7日至10日在舊金山舉行。（受訪者供圖）

每年春天，當舊金山進入文化活動最熱鬧的時節，「舊金山國際亞裔電影節」如約而至。美國亞裔媒體中心（CAAM）將於4月2日在舊金山日本城AMC Kabuki戲院公布，今年影展CAAMFest 2026的節目內容，並搶先放映兩部作品片段，包括開幕片「The A List: 15 Stories from Asian and Pacific Diasporas」以及紀錄長片「The Dao of Thao」。

第44屆亞裔電影節將於5月7日至10日在舊金山舉行，持續為亞裔美國人及更廣泛族裔社群，提供一個看見彼此故事、理解彼此處境的重要文化平台。

主辦單位表示，CAAMFest之所以受到關注，因為它誕生於亞裔長期在主流媒體中被忽略、被簡化的背景之下。多年來，亞裔角色在銀幕上往往不是缺席，就是被定型為單一形象；而CAAMFest存在的意義，正是要讓亞裔自己講自己的故事，讓那些關於移民、家庭、戰爭、身分、語言、世代落差與文化拉扯的真實經驗，能夠被更完整地呈現。對許多觀眾而言，這不只是看電影，而是一種被理解、被映照的過程，也讓更多非亞裔觀眾有機會重新認識亞裔社群的豐富面貌。

對華裔社區來說，電影節尤其具有特殊意義。舊金山和灣區本就是華人移民歷史深厚之地，許多家庭都帶著跨文化、跨語言、跨世代的生活經驗，在主流社會中一邊落地生根，一邊摸索自己的位置。

今年影展的一大特色，是在延續亞裔身分認同討論的同時，也更加凸顯多元、交織與個人化的敘事角度。4月2日當天將放映的開幕片「The A List: 15 Stories from Asian and Pacific Diasporas」，由Eugene Yi執導，集結多位亞太裔具代表性人物現身分享，包括演員吳珊卓（Sandra Oh）、聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、演員庫梅爾・南賈尼（Kumail Nanjiani）、資深主播Connie Chung等。

另一部作品「The Dao of Thao」，則由屋崙導演Khai Nguyen執導、W. Kamau Bell擔任執行製片，聚焦酷兒亞裔美國表演者Thao P. Nguyen如何透過舞台創作，面對身分、性別、母職與難民經驗等複雜議題。主辦方表示，Khai Nguyen與CAAM工作人員4月2日將出席發布會，並接受媒體採訪。

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