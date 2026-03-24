ICE兩便衣在SFO制伏抗拒遣返母女 羅偉：令人不安

舊金山國際機場的安檢人員為私人承包商，並非TSA聯邦員工，因此未受國土安全部停擺影響。（本報檔案照）

一段熱傳的社交媒體影片顯示，兩名便衣聯邦執法人員在舊金山 國際機場（SFO）將一名女子跪地制伏，舊金山本地警員也出現在現場維持秩序，事件引發全美關注。

該事件正值川普總統宣布向全美多個機場部署ICE 執法人員，以支持運輸安全管理局（TSA）人員短缺。但相關單位認為，此次事件與部署ICE人員支援機場TSA人力計畫無關。

事件約於周日(22日)晚間10時30分發生在第三航站樓。網路影片顯示，兩名便衣、著黑色連帽上衣的男子將一名戴上手銬的女子壓制在地，女子不斷尖叫，其身後一名年幼女孩哭泣不止。現場有民眾要求執法人員出示證件，但未獲回應。另有影片顯示，多名舊金山警察局警員在旁戒備，隔開圍觀群眾。

美國國土安全部（DHS）發表聲明，移民與海關執法局（ICE）當晚在機場逮捕該家庭的兩名成員，該家庭自2019年起即已收到移民法官簽發的最終遞解出境令。其中一名被捕者在被帶往國際航站樓辦理遣返手續時曾試圖逃跑並抗拒執法。當局表示，ICE正盡快安排將該家庭遣返回其原籍國瓜地馬拉（Guatemala）。

SFO發言人亞克爾（Doug Yakel）表示，該事件被認為是「個別事件」，機場方面沒有理由懷疑存在更大規模的執法行動。他強調，機場並未事先接獲通知，也未參與行動，整體運作未受影響，航班與旅客通關均正常進行。

此次事件被認為與川普日前宣布的部署ICE人員支援機場TSA人力計畫無關。舊金山國際機場的安檢人員為私人承包商，並非TSA聯邦員工，因此未受國土安全部停擺影響。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周一發表聲明，該事件「令人不安」，但強調這是單一事件，沒有跡象顯示聯邦政府在機場展開更大規模的移民執法行動。舊金山警局隨後也發布聲明，確認警員並未參與現場執法。

加州參議員威善高（Scott Wiener）周一上午在機場航站樓外舉行記者並譴責：「ICE應該立刻離開舊金山，以及舊金山國際機場。」他同時確認，被逮捕母女最終登上了飛機。

目前，關於事件發生前的具體經過，以及該名女子與兒童的身分，仍未有更多細節對外公布。聯邦移民官員亦未立即回應媒體查詢。