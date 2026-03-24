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南灣家庭已付住宿費 卻遭飯店超賣拒入住 險流落街頭

編譯組／綜合報導
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據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，南灣的一家人表示，一家大型連鎖品牌飯店因超賣（overbooking）而拒絕接待他們，讓這家人損失了一大筆錢。

德沃金（Dworkin）一家原計畫在巴哈馬度過八個愉快的日子，他們的行程安排也很簡單：先在萬豪萬怡酒店（Marriott Courtyard）飯店住一晚，隨後在度假村住七晚。先生已確認並預付了萬豪飯店的住宿費用。

但入住時，萬豪飯店的女士對他們說，房間全都訂滿了沒有空房了。事實是，在萬豪飯店超賣並把他們預付的房間送人之後，對德沃金夫婦沒有任何表示。

「我感到相當驚訝，」特里教授（Michael 「Doc」 Terry）說。作為一名飯店業資深人士，他在中央佛州大學教授飯店管理課程。他表示飯店經常會遇到「未到客」，即那些預訂了房間卻既未入住也未取消的客人，通常比率在2%到3%之間，因此，飯店會超賣。

但特里指出，當所有預訂者都到場且入住人數超過房間數量時，按慣例飯店會為客人安排替代住宿。

「世界上任何一家大型、信譽良好的飯店都會安排專車送你到那家飯店，支付第一晚的住宿費，提供次日早晨的返程交通，當然，也不會向你收取那間房的費用。」他說。

但萬豪庭院飯店直接將德沃金一家拒之門外，且態度相當粗魯。

於是，當晚大約午夜時分他們開始在Nassau街頭漫無目的地遊蕩，看到了遠處的Margaritaville度假村。Margaritaville度假村為德沃金一家安排了一間房，價格是1400元，僅住一晚。這對他們可是一大筆錢。德沃金一家本以為萬豪會退還這筆錢。在社交媒體網友的幫助下，他們開始發送郵件。他們也聯繫了NBC灣區。

萬豪最終回覆了德沃金一家，並同意退還他們多支付的1400元，外加原本的住宿費用。德沃金一家稱旅行多年，遇到這種情況還是第一次。

為避免成為超賣飯店的受害者，應盡量在線辦理入住。有些飯店允許通過其應用程式提前24小時辦理入住。你可能會提前獲得房間分配和電子鑰匙，這有望確保你的住宿。

特里建議，在制定旅行計畫時，預訂商務飯店要格外小心，由於商務旅客經常爽約，因此商務飯店經常超賣。

最後，如果你打算在深夜入住飯店，特里建議要反覆確認你的到達時間：打電話、在社交媒體上私信、通過應用程式聊天。

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